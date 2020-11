“Y Jesús dijo: "Me voy, de tácticas ya no hablo / Pero un consejo les doy / La pelota siempre al 10 / Que ocurrirá otro milagro", esa estrofa de la canción de Las Pastillas del Abuelo hablaba sobre los cosas que Diego Maradona podía hacer en la cancha (y a veces fuera), pero el último milagro no llegó y ayer, a la edad de 60 años, el astro argentino falleció.

Las crónicas del mundo entero (como esta también) reflejarán que el campeón del Mundial de fútbol de México ‘86 murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, en Buenos Aires. El “10” sufrió una descompensación que no pudo soportar y poco después de las 13 horas de ayer colgó los botínes.

Diego estaba sobrellevando su recuperación luego de haber sido operado quirúrgicamente de un hematoma subdural. El cuerpo médico, tras haberlo mantenido en el hospital bajo observación y hasta con un buen pronóstico de recuperación, decidió darle alta y que continué el proceso en su hogar.

Lamentablemente, la muerte lo encontró pocos días después.

Tras conocerse que el máximo ídolo del fútbol había fallecido, la tristeza y las lágrimas fueron una constante en el mundo entero. Cada fanático del deporte o del propio Diego, dejó en las redes sociales algún comentario expresando el amor y el cariño que sentía por el hombre que conquistó el planeta entero con su carisma y habilidad en el deporte.

“Mi primer sueño es jugar el mundial. Y el segundo es salir campeón con Argentina”, decía un joven Diego, de tan sólo 12 años, en el programa “Sábados Circulares” de Pipo Mancera, por Canal 1, y vaya que cumplió con creces el sueño.

Maradona fue un líder indiscutido de la Selección Nacional que fue campeona en México ‘86, se coronó como mejor jugador del mundo e hizo olvidar el dolor de todo un pueblo por la Guerra de Malvinas con los históricos goles a los ingleses, siendo uno el mejor gol de la historia de los mundiales, y el otro la conocida “Mano de Dios”.

Luego de aquel logro, cuatro años después, ilusionaría nuevamente a los argentinos en el Mundial de Italia ‘90. Más de uno recordará que jugó con el tobillo inflamado y con dolor después de todas las patadas que le daban los rivales para tratar de bajarlo, o cuando puteó a los italianos porque silbaron el Himno Nacional Argentino. El sueño del bicampeonato y de la tercera copa del mundo para la Argentina se vio frustrada por ese polémico penal en la final frente a Alemania.

Pero los gestos, las actitudes y la felicidad que transmitía el Diego siempre quedarán grabadas en el recuerdo.

Su vida deportiva tenía más para ofrecer, en lo bueno y lo malo. La famosa frase “me cortaron las piernas” y las lágrimas del “10”, luego de que la enfermera lo buscara y lo retirara de la mano tras el partido contra Bulgaria en el Mundial ‘94.

Hábil declarador, Maradona siempre dejaba frases para la historia. “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, aquella frase que dijo en su partido despedida del fútbol en noviembre de 2001 en La Bombonera, fue sin dudas de las mejores que alguna vez esbozó.

Maradona, brillante en la cancha y con una pelota en sus pies, y polémico fuera de ella, no dejó a nadie indeferente. Hubo quienes lo amaron incondicionalmente, a él, al Pelusa, al capitán, y hubo otros tantos que lo criticaron.

Maradona vivió en sus 60 años muchas vidas, vivió más cosas de las que las que cualquiera podría imaginar. Se equivocó, sin dudas, pero también brindó una enorme felicidad en cada lugar donde iba.

Maradona murió, pero será eterno.

“Muchas gracias, señor dios,

Muchas gracias, señor diez”.