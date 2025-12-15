El sector agroindustrial argentino atraviesa un cambio significativo tras la adquisición del 50% de Profertil S.A. por parte de Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Esta operación, valuada en 1.200 millones de dólares, se concretó luego de la salida de la multinacional canadiense Nutrien y la oficialización de la transferencia por parte de la petrolera estatal YPF.

Según un comunicado de YPF, el Directorio aprobó el jueves 11 de diciembre la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, empresa líder en la producción regional de urea granulada. La transacción se cerró tras cumplirse todas las condiciones del contrato de compraventa.

Desde YPF explicaron que esta decisión se enmarca en su estrategia de concentrar recursos en el desarrollo de Vaca Muerta y avanzar en el Plan 4x4, que busca consolidar la compañía en el segmento shale. Parte de esta gestión implica desprenderse de activos no estratégicos para enfocarse en áreas clave, como las recientes adquisiciones en la cuenca neuquina.

Con esta operación, Adecoagro y ACA se convierten en los principales controladores de Profertil, manteniéndose el 50% restante en manos de YPF. La participación de Adecoagro representa el 90%, mientras que ACA posee el 10%. Ambas entidades anunciaron la toma de control luego de recibir la aprobación de los organismos regulatorios correspondientes.

Profertil abastece aproximadamente el 60% del consumo nacional de urea y produce cerca de 1,3 millones de toneladas de este insumo vital para la agricultura, además de 790 mil toneladas de amoníaco anuales. Su planta principal se encuentra en el polo petroquímico de Bahía Blanca, la mayor instalación de este tipo en el país, con acceso estratégico a gas natural y electricidad competitiva.

La compañía cuenta además con oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín, lo que garantiza la distribución eficiente de fertilizantes a nivel nacional.

La salida de Nutrien y la venta parcial por parte de YPF representan un punto de inflexión en el mercado de insumos agropecuarios argentino. Adecoagro y ACA resaltaron que esta operación es clave para fortalecer su presencia en la producción y distribución de insumos, integrando la cadena agroindustrial y mejorando la capacidad de respuesta a socios y clientes.

El CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, destacó que la adquisición “fortalece el compromiso de desarrollar negocios agroindustriales sustentables y competitivos”, y valoró la transformación del gas natural en insumos esenciales para la producción alimentaria, consolidando a Profertil como un proveedor eficiente.

El ingreso de Adecoagro y ACA asegura además una continuidad y mejora tecnológica en Profertil, con el objetivo de desarrollar insumos estratégicos y garantizar el abastecimiento interno. Tanto los nuevos propietarios como YPF consideran esta alianza como una plataforma para sostener y ampliar la provisión de fertilizantes y amoníaco al sector agrícola.

YPF reafirma su enfoque en transformar su portafolio para aportar valor a los accionistas, concentrándose en negocios energéticos estratégicos. Su Plan 4x4 implica gestionar activamente sus activos, desinvertir en áreas maduras y adquirir nuevas zonas productivas, priorizando la inversión en Vaca Muerta.

La planta central de Profertil en Bahía Blanca es un referente tecnológico en Sudamérica, con una capacidad instalada de aproximadamente 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada. Además de abastecer la mayor parte de la demanda nacional, comercializa mezclas e insumos personalizados para optimizar la nutrición según suelos y cultivos.

Los adquirentes señalaron que la integración de Adecoagro y ACA facilitará una mayor coordinación vertical de recursos, defendiendo la producción agropecuaria nacional frente a desafíos globales. Adecoagro posee una red industrial en Argentina, Brasil y Uruguay y produce más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas anualmente, junto con más de un millón de MWh de electricidad renovable. Por su parte, ACA agrupa a 134 cooperativas primarias y es uno de los principales operadores en comercialización de granos y suministros agropecuarios.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la transacción requirió la aprobación de organismos regulatorios y complejas negociaciones entre compradores y la matriz internacional. La inversión total se dividió en dos etapas: primero la compra del 50% que pertenecía a Nutrien y luego la adquisición de la parte de YPF tras la firma definitiva del convenio.

Con esta nueva estructura accionaria, el mercado argentino de fertilizantes queda mayoritariamente en manos de empresas nacionales y cooperativas, mientras YPF avanza en su plan estratégico energético. Los próximos desarrollos definirán la integración entre productores agropecuarios e industria química, así como el impacto en precios y acceso a insumos para la próxima campaña agrícola.