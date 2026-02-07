Luciana Rubinska (43) atraviesa un momento de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal. Luego de experiencias sentimentales que no resultaron satisfactorias, la periodista volvió a apostar al amor y hoy mantiene una relación con Juan Carpuso, su pareja 13 años menor.

La conductora habló sobre su presente emocional durante una entrevista con Luli Fernández en la segunda temporada de Ellas, el ciclo que se emite por Infobae, donde compartió reflexiones sobre sus vínculos pasados y el modo en que encara su relación actual.

“Durante mucho tiempo creo que asocié el amor con el desamor, el dolor, el sufrimiento. Yo pensaba que el amor era eso”, expresó Rubinska, al recordar cómo concebía las relaciones en etapas anteriores de su vida.

En ese sentido, explicó que el paso del tiempo fue clave para cambiar su mirada. “La madurez, mis cuarenta y pico, me vinieron muy bien para poner las cosas en su lugar y entender que el amor se construye, y que lo más importante es el respeto y el compañerismo”, sostuvo.

Consultada sobre la diferencia de edad con su pareja, la periodista se mostró distendida y sin prejuicios. “Es cierto, yo le llevo 13 años, pero en nuestro caso siempre digo que le saqué todo el colágeno”, dijo entre risas. Luego aclaró que, para ella, la edad no es un factor determinante: “Uno tiene que elegir a alguien por lo que lo hace sentir y por la compatibilidad”.

Rubinska también destacó la libertad que encuentra en el vínculo. “Nunca fui tan yo como puedo ser con él. Puedo decir lo que quiera, no estoy pensando si a él le va a caer bien o mal”, aseguró.

Por último, señaló que la integración familiar se dio de manera natural y remarcó la importancia de mantener espacios personales. “A mí me gusta tener mi libertad, tener mis momentos. No me gusta que me controlen ni que estén muy encima”, concluyó.