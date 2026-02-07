Un intento de robo en una fábrica de carburo del departamento Chimbas terminó con un hombre detenido durante la mañana de este viernes 6 de febrero, luego de ser sorprendido en pleno acto dentro de las instalaciones de la empresa Sidertec.

El hecho ocurrió en la planta industrial ubicada en la zona de Chimbas, donde personal policial de la Comisaría 30ª intervino tras detectar la presencia de un intruso en el interior del establecimiento. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue hallado en el segundo piso del horno N° 1, uno de los sectores operativos de la fábrica.

El hombre, identificado por el apellido Vidable, fue sorprendido mientras forcejeaba para sustraer distintos elementos de valor. Entre los objetos que intentaba llevarse se encontraban cables y un extractor de aire, componentes utilizados en el funcionamiento del complejo industrial.

La situación fue advertida a tiempo, lo que permitió que el personal de seguridad y efectivos policiales actuaran de manera inmediata, evitando que el robo se concretara. Tras ser reducido, el sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo del fiscal Emiliano Usín, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la causa. El detenido quedó vinculado a un delito en grado de tentativa, en el marco del procedimiento de flagrancia.

Desde la fuerza indicaron que se continúan recabando datos para determinar si el aprehendido actuó solo o si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona. Asimismo, se evaluará el valor de los elementos que intentaba sustraer y los posibles daños ocasionados en el sector donde fue encontrado.