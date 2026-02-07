La Asociación Madres del Dolor expresó su rechazo a la prueba piloto de venta de alcohol que River Plate implementará en el estadio Monumental a partir del próximo sábado, cuando el equipo enfrente a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La organización advirtió que la medida representa un riesgo en materia de seguridad pública y vial.

La entidad, integrada por familiares de víctimas de siniestros viales, homicidios y otros hechos violentos, difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el cambio en la política vigente desde 1998, cuando se prohibió por ley la venta de bebidas alcohólicas en los estadios de fútbol y sus alrededores.

Desde el club de Núñez informaron que el expendio se realizará con “fuertes restricciones” y solo en sectores habilitados. El límite será de dos unidades por persona y la compra se hará exclusivamente de manera anticipada a través de la plataforma RiverID, destinada a mayores de 18 años y hasta ocho horas antes del inicio del partido. El precio informado para la cerveza es de $7.000 por lata de medio litro.

Ante este escenario, Madres del Dolor, organización que impulsó la Ley de Alcohol Cero aprobada en 2023, cuestionó los mecanismos de control anunciados. “Se informó que el consumo estará limitado a dos vasos por persona, pero nos preguntamos cómo se controlará efectivamente ese límite y qué mecanismos reales se aplicarán para evitar excesos”, señalaron en el texto.

Además, remarcaron que el egreso simultáneo de miles de personas tras el partido implica un desafío adicional para la seguridad vial. En ese sentido, reclamaron la implementación de controles de alcoholemia reforzados y visibles en las inmediaciones del estadio y en las principales vías de salida. La asociación sostuvo que el alcohol y la conducción continúan siendo una de las principales causas de siniestros viales graves.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que habrá un refuerzo de los operativos de control en la zona. La Secretaría de Tránsito porteña informó que, en el marco de eventos masivos, se intensifican los dispositivos de seguridad vial y que, frente a esta prueba piloto, se prevé un esquema especial de controles para promover la conducción responsable y prevenir situaciones de riesgo.

La venta de alcohol no estará habilitada para el público general. Los sectores autorizados son los Palcos 360, los espacios de hospitalidad y áreas específicas ubicadas en las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori. Estos lugares cuentan con capacidad limitada, control de accesos y supervisión permanente. Desde el club aclararon que el ingreso y consumo de alcohol en las tribunas generales estará prohibido.

River Plate informó que solicitó autorización al GCBA para llevar adelante una prueba piloto “extremadamente controlada”, con trazabilidad total de cada compra y alineada con estándares internacionales de gestión de espectáculos deportivos. De prosperar la experiencia, podría marcar un antecedente en el fútbol argentino, donde la prohibición rige desde hace más de dos décadas.