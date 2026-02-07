Este sábado 7 de febrero en San Juan se perfila como una jornada plenamente veraniega: el calor será el protagonista desde temprano y no se esperan fenómenos adversos ni alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima seá de 19ºC mientras que la máxima llegará a los 33ºC.

La jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y una mínima de alrededor de 19 °C por la mañana, cuando el mercurio aún sea llevadero antes de que el calor se intensifique. Más tarde, alrededor de media mañana, la temperatura ascenderá hasta cerca de 23 °C, con vientos provenientes del sector norte.

Durante la siesta y la tarde, el termómetro marcará su punto más alto: la máxima rondará los 33 °C, y seguirá el viento del norte que podría alcanzar rachas cercanas a los 50 km/h. La probabilidad de lluvia es baja, estimada en alrededor de un 10 %, por lo que predominarán las condiciones secas y cálidas típicas del verano sanjuanino.

Al caer la noche, la temperatura descenderá lentamente pero aún se mantendrá cálida, alrededor de 28 °C, y los vientos continuarán desde el norte, acompañando una noche de verano sin mucho alivio térmico.

Mirando hacia el domingo, el calor se intensificará aún más: se espera una mínima de 23 °C y una máxima de hasta 36 °C, consolidando un fin de semana con temperaturas por encima de lo habitual para la época.

En resumen, San Juan vivirá este sábado típico del verano, con sol, calor persistente y vientos que reforzarán la sensación térmica, sin precipitaciones relevantes ni alertas activas del SMN.