Vialidad Nacional informó este sábado 7 de febrero de 2026 el estado actualizado de transitabilidad de la red vial nacional en la provincia, tras recorridas y evaluaciones realizadas por personal técnico.

Personal de la División Conservación trabaja sobre la Ruta Nacional N.º 153, en el tramo correspondiente a la localidad de Pedernal, departamento Sarmiento. Las tareas incluyen perfilado de calzada, recomposición de banquinas y relleno de erosiones producidas por escurrimientos y crecientes.

Desde el organismo señalaron que se estima que durante el fin de semana los equipos llegarán hasta el límite con la provincia de Mendoza por esta ruta y que, en los próximos días, se logrará restablecer plenamente la comunicación vial hacia Puesto de Suárez, último asentamiento poblado de la zona, además de permitir el acceso turístico a la Cascada de Santa Clara.

La Ruta Nacional 153, en el departamento Sarmiento (Tamberías – Los Berros), permanece transitable con precaución.

Otro de los puntos con mayor complejidad es la Ruta Nacional 141, que se encuentra transitable, aunque con riesgo para la circulación. En el sector se detectaron socavones, badenes y banquinas descalzadas, por lo que se montó un operativo conjunto con Gendarmería Nacional, Policía de San Juan y Defensa Civil. Además, se dispuso un corte de tránsito a partir de las 19 horas.

En la Ruta Nacional 150, el tramo Jáchal – Valle Fértil – Ischigualasto permanece transitable, con personal de Vialidad Nacional realizando tareas de limpieza y despeje. En tanto, el tramo Jáchal – Rodeo se mantiene transitable con precaución.

La Ruta Nacional 40 Norte, en los tramos Huaco – límite con La Rioja y Jáchal – Matías Guillermo Sánchez, se encuentra transitable con precaución, con cuadrillas de la División Conservación trabajando en distintos sectores. La misma condición rige para el tramo Talacasto – Villicum, donde se ejecutan tareas de limpieza de badenes y trabajos sobre banquinas.

En cuanto a la Ruta Nacional 149, el tramo correspondiente al departamento Iglesia está transitable con precaución, mientras que en Calingasta la circulación es normal. Por su parte, la Ruta Nacional 40 Sur, en el tramo San Juan – Mendoza, se encuentra transitable, al igual que la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con Caucete, El Encón y San Luis.

Recomendaciones

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios circular con máxima precaución, respetar estrictamente las indicaciones del personal en ruta, reducir la velocidad en zonas de trabajo y badenes y consultar los canales oficiales antes de iniciar viajes.

Ante la presencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, se recomendó evitar circular de noche, extremar las medidas de seguridad y no atravesar sectores con agua sobre la calzada. Asimismo, se informó que se instalaron campamentos móviles en puntos estratégicos de la provincia para brindar respuesta rápida ante emergencias que afecten la transitabilidad.