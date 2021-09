Adolescente prostituida por su tía: extienden la investigación y la detención de Galván y Cassab por 60 días

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

El fin de semana, más específicamente el sábado en la mañana, se llevó a cabo una audiencia importante en marco de la investigación de la adolescente de 14 años que era prostituida por su tía y entregada a diferentes hombres. Extendieron los plazos de la investigación y la medida cautelar de prisión preventiva que pesan sobre los tres detenidos: la mujer pariente de la víctima, el empresario Carlos Hugo Cassab y el dirigente social y exjugador de fútbol Roberto César "Fido" Galván, estos últimos sindicados como clientes de la tía que ejercía la explotación sexual sobre la joven.

En la audiencia del sábado, la fiscal Valentina Bucciarelli solicitó la prórroga de la etapa investigativa y la preventiva porque consideraba que la todavía no había terminado con la recolección de pruebas claves para el caso. A pesar de los diferentes argumentos que expusieron los defensores de V.G.A (no se revela su identidad para proteger a la chica, víctima de abuso sexual), Galván y Cassab, para que estos no siguieran detenidos después del 31 de septiembre, fecha de conclusión de la cautelar, el juez Matías Parrón dio lugar a lo pedido por la titular de la Fiscalía Anivi y ordenó la extensión por 60 días.

Galván y Cassab en la primera audiencia de la causa. Foto gentileza Tiempo de San Juan.

La tía de la víctima y Galván vivieron la audiencia desde el Servicio Penitenciario Provincial a través de teleconferencia. En cambio, Cassab estuvo desde una casa de Ullum.

Bucciarelli indicó a DIARIO HUARPE que antes del 31 de noviembre esperan cerrar la investigación y finalmente solicitar la elevación a juicio de la causa que tiene como víctima además de la joven de 14 años, a otra de 15, amiga de esta, que señaló en Cámara Gesell que V.G.A trató de meterla en la prostitución, pero no lo logró.

Desde que el complejo hecho salió a la luz y durante las diferentes audiencias del proceso, los acusados trataron de zafar de la detención y de ir al Servicio Penitenciario Provincial. El único que lo logró fue el empresario caucetero Cassab, que por su avanzada edad, 73 años, y problemas de salud, consiguió la prisión domiciliaria, que cumple en una finca de Ullum.

La tía de la víctima tiene 34 años, era conocida de Cassab y Galván. Foto archivo.

V.G.A. y Galván no pudieron evitar el traslado al Penal de Chimbas. La mujer mediante su abogado Leonardo Villalba trató de conseguir el beneficio con el argumento de que es una paciente psiquiátrica con tratamiento sobre addiciones. Galván hasta presentó un hábeas corpus, sin mayor avance.

La historia de prostitución salió a la luz en marzo, luego que la madre de la joven hiciera la denuncia en el centro Anivi. Allí nombró al empresario y al dirigente social como los abusadores de su hija. Y a su hermana con la entregadora, a cambio de dinero.

A la mujer, pariente de la víctima, le imputaron tres hechos. Dos de los hechos por promoción y facilitación de la prostitución de una menor: uno agravado porque es su sobrina, mientras que el otro una conocida. También le achacaron “la explotación económica de la prostitución de un menor de edad”.

Bucciarelli estuvo acompañada por el fiscal Iván Grassi. Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Cuando la instrucción de la causa era incipiente Galván y el empresario Cassab estaban siendo investigados por estupro. Pero luego su situación procesal se complicó. Bucciarelli, pidió que se les cambie el delito de estupro al de promoción de la prostitución de una menor, lo que fue concedido por el juez de garantías. Todos, de ser condenados, pasarán varios años en la cárcel.