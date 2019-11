Adrián Iaies: "El festival de jazz es una ilusión esperanzada y esperanzadora"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La doceava edición del Festival Internacional Buenos Aires Jazz, dirigido por Adrián Iaies, se realizará entre el jueves y el domingo próximos en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y presentará una variada grilla que incluye una importante presencia latina y de mujeres consagradas del género como la saxofonista y compositora canadiense Jane Bunnett, quien será la encargada de abrir el encuentro.



“Para mí sigue siendo un honor poder dirigir un festival, programar a mis colegas y, en perspectiva, cuando pienso que hace 12 años el festival tenía menos de 10 escenarios y ahora tiene casi 30, todavía me cuesta un poco creerlo. Sigo, de algún modo, sintiéndome como un pibe adentro de una juguetería”, expresó a Télam el pianista Adrián Iaies.



Con el foco puesto en la diversidad, según indicó el mismo Iaies, el encuentro sumará por primera vez actividades para los más chicos; además de propuestas al aire libre, clases y pistas de baile y noches de zapadas al aire libre, que invitan a participar a todos aquellos que se animan a subir el escenario a cantar o a tocar.



“El festival es una ilusión esperanzada y esperanzadora -definió Iaies-. Cuando cada año te sentás a pensar qué artistas te gustaría tener en la ciudad y finalmente los ves sobre el escenario y tenés la sospecha que sin el festival esos artistas nunca hubiesen venido y, por ende, nunca habrían sido disfrutados por el público local, sentís algo parecido al deber cumplido”.



Este año la apertura estará a cargo de la reconocida saxofonista, flautista, productora y compositora canadiense Jane Bunnett y su grupo Maqueque, formado íntegramente por instrumentistas cubanas, quienes se presentarán el jueves a las 20.30 en el Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1).



En el mismo escenario, el domingo, también a las 20.30, llegará el cierre con la agrupación liderada por el pianista Harold Danko y al saxofonista Rich Perry Quartet, quienes comenzaron a tocar juntos en el 77 y desde lo 80 lideran un cuarteto que completan el baterista Jeff Hirshfield y el bajista Jay Anderson. Con la grabación de un nuevo disco previsto para fines de este año, el conjunto vuelve a reunirse para el BAJazz.



En esta edición, la Plaza de la Usina será sede propuestas dedicadas a las Big Bands y las Voces del Jazz. También habrá conciertos en el escenario del Anfiteatro del Parque Centenario, como la presentación de Jaguar, el grupo de Lito Epumer (guitarra), Daniel Ferrón (voz y bajo), Rodolfo García (batería y voz) y Julián Gancberg (teclados y voz), músicos que tocaron junto a Luis Alberto Spinetta en diferentes formaciones.



Entre los artistas internacionales se destaca la presencia del trombonista madrileño Santiago Cañada, quien exhibirá su primer disco "Tromboniselando". No faltará “Jazzología”, el histórico ciclo que lleva adelante Carlos Inzillo con lo mejor del género y la tradicional Jam, que contará con Bobby Flores como anfiritión y Deborah Dixon abriendo el micrófono.



Télam: ¿Cómo describiría el espíritu de esta nueva edición del festival?



Adrián Iaies: Yo diría que hay algo muy latino en cuanto al sonido, dado que tenemos muy importantes presencias como las de Jane Bunnett con las Maqueque y la de Hilario Durán. Son grandes referencias del mejor jazz latino y, en lo personal, soy muy fan de ambos. Diría que además hay algo importante en cuanto a la participación de las mujeres en la programación, tanto músicas locales como internacionales. Y lo interesante es que esto no fue pensado desde un lugar de cupo o algo por el estilo sino por la sencilla razón que cada vez hay más mujeres tocando jazz, y tocándolo increíblemente bien. Y yo creo que la perspectiva femenina también ayuda a la diversidad. Como se ve, la palabra que más uso, casi obsesivamente, es diversidad. De eso se trata el jazz. Y hay también un espíritu de mucha variedad estilística en las propuestas locales, ya que casi toda esa parte de la programación salió de una convocatoria abierta que ha sido muy exitosa en cuanto a cantidad y calidad de propuestas que se presentaron.



T: En 12 años el festival logró imponerse en la escena musical porteña, ¿en qué aspecto sentís que creció más este encuentro a lo largo del tiempo?



AI: Yo aprecio particularmente dos aspectos. Por un lado, creo que el festival ayudó a cambiarle la fisonomía a la escena local, por el apoyo que hemos dado a los músicos mas jóvenes y por la vidriera que significó el festival para todas esas propuestas nuevas. Por otro lado, creo que ayudamos a romper con ciertos tabúes acerca de lo críptico o cerrado que puede ser el jazz para las nuevas audiencias. Nos hemos preocupado de traer propuestas de calidad pero que puedan ser apreciadas mas allá del ghetto del jazz.