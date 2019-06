Adriana, una mamá orgullosa por partida doble

En medio de miles de padres orgullosos por que sus hijos le prometían lealtad a la Bandera, había una madre que casi no podía contener las lágrimas. Era Adriana Ahumada quien tuvo la alegría doble de ver a su hijo como abanderado y a su niña como una de las alumnas que realizó la promesa. Ambos chicos participaron junto a su madre en el desfile realizado este jueves en Chimbas.

Adriana contó que ella es docente en la escuela Bavio de Chimbas, "mi hijo Florencio fue elegido como abanderado y mi niña Ana Victoria realizó la promesa de lealtad. Estoy muy orgullosa y feliz por mis hijos" aseguró la mujer.

La docente agregó que su hijo estaba muy resfriado y con certificado médico que le permitía no ir al desfile, pero igualmente asistió. "Le dije que se quedara en casa pero él respondió que no podía dejar de cumplir con su responsabilidad y además me dijo que no quería perderse la promesa de su hermana", relató la orgullosa madre.

Ante la pregunta de si cree que los chicos llegan a entender la importancia de la promesa de Lealtad, Adriana aseguró que cree que los niños son conscientes de lo que hacen y se sienten orgullosos.