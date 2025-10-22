Adultos mayores presentan la obra "Las mil y tres historias en microteatro" en Rivadavia

El grupo de teatro para adultos mayores "Aquí y Ahora" presentará su obra "Las mil y tres historias en microteatro" el próximo viernes 24 de octubre a las 21:30 horas. La función se realizará en la Sala TES (Títeres en Serio), ubicada en Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia.

La obra narrará la historia de una escritora que enfrenta problemas de inspiración y encuentra un recurso para volver a escribir. La trama se desarrollará a través de tres historias contadas por personajes elegidos al azar, en formato de microteatro.

Publicidad

Las entradas anticipadas están disponibles a un precio de $10.000 hasta un día antes de la función, a través de la plataforma EntradaWeb. El día del evento, el valor de las localidades será de $13.000. La presentación forma parte de la programación cultural dirigida específicamente al segmento de adultos mayores en la provincia.