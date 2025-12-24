La Justicia de San Juan condenó a un joven de 29 años, a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo el Servicio Penitenciario Provincial (SSP) por delitos vinculados a violencia de género y lesiones. La sentencia se dictó este 23 de diciembre de 2025 mediante un juicio abreviado realizado en el ámbito de la Unidad Fiscal Cavig.

Según la denuncia, radicada el 21 de septiembre de este año, una joven de 23 años, expareja del imputado, relató que el joven se presentó en su domicilio con la intención de llevarse a la hija de tres años que tienen en común. La mujer se negó debido a que el hombre se encontraba bajo los efectos de drogas. Ante esa situación, el acusado se habría enojado, la insultó y le dio un cabezazo en la frente, provocándole lesiones leves.

Publicidad

El hecho ocurrió cuando la denunciante se encontraba junto a su padre y su hija por almorzar. Tras la agresión, el padre de la joven intervino y retiró al imputado de la vivienda. Luego, la mujer dio aviso al 911, lo que derivó en la huida del joven del lugar.

Tras la denuncia, la causa principal fue investigada por el fiscal Atilio Yanardi, con la intervención de la ayudante fiscal Julieta Lobillo Salva y las auxiliares Candela Pastor y Pamela Ruiz.

Publicidad

Durante la audiencia del 23 de diciembre, al legajo tramitado en UFI Cavig se le acumuló otra causa seguida contra el mismo imputado en la UFI Genérica. En ese expediente, el imputado era investigado por lesiones leves cometidas contra otro hombre en el marco de una pelea.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó al joven como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real. La pena impuesta fue de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Penal de Chimbas.