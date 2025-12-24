La Navidad se ilumina en Huarpe TV con un gran sorteo en vivo

La cuenta regresiva ya empezó y el centro de la escena está claro: este miércoles 24 de diciembre, HUARPE TV realizará el gran sorteo navideño en vivo, una propuesta pensada para los chicos y las familias sanjuaninas, que se podrá ver al inicio del Noticiero de las 14 horas, por la señal 19.2 de la TDA.

Bicicletas, monopatines y muchos juguetes más serán parte de los premios que se entregarán en este cierre especial de Navidad Huarpe, una acción comunitaria del GRUPO HUARPE que combina juego, cercanía e ilusión, y que durante los últimos días recorrió distintos puntos de la provincia con el Guanaco como gran protagonista.

Un sorteo en vivo para compartir en familia

El sorteo del 24 no será uno más. Será en vivo, en televisión abierta, y marcará uno de los momentos más emotivos de la programación navideña local. La propuesta apunta a recuperar la expectativa, el ritual de esperar frente a la pantalla y la emoción de saber que, del otro lado, hay chicos y chicas pendientes de su cartita.

El mensaje que acompaña la iniciativa resume el espíritu de la jornada: “La Navidad se ilumina con el Huarpe”, una consigna que pone en valor lo simple, lo cercano y lo compartido.

En la previa del gran sorteo, el Guanaco del GRUPO HUARPE salió al encuentro de la comunidad para invitar a participar y acercar la propuesta a distintos barrios y departamentos. Estuvo en Rawson, en la plaza de Villa Krause; en Santa Lucía, en la plaza departamental; y en Capital, en el Parque de Mayo.

En cada parada, chicos y familias se acercaron para dejar sus dibujos y cartitas, sacarse fotos y vivir un momento distinto, con la Navidad como excusa y la ilusión como protagonista.

La participación fue abierta y gratuita. Los chicos realizaron un dibujo o escribieron su cartita navideña utilizando el modelo publicado en la contratapa de la edición papel de DIARIO HUARPE, y la depositaron en el buzón oficial.

Cada cartita representa no solo una chance de ganar, sino también una forma de expresar deseos, mensajes y emociones propias de estas fechas. Un gesto simple que, sumado a muchos otros, construye una experiencia colectiva.

Dónde y cuándo ver el sorteo

El gran sorteo de Navidad Huarpe se realizará este 24 de diciembre, en vivo, al inicio del Noticiero de Huarpe, desde las 14 hs. Se podrá ver por HUARPE TV, en el canal 19.2 de la TDA.

Un cierre con identidad local

Con esta acción, se refuerza el vínculo del medio con la comunidad, apostando a una Navidad que se vive desde lo cercano, con presencia en el territorio y un cierre televisivo que invita a compartir.

Este 24, la cita es frente a la pantalla. Porque la ilusión tiene hora, canal y un mensaje claro: la Navidad se ilumina en Huarpe TV.