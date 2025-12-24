Publicidad
Cultura y Espectáculos

Zendaya y Tom Holland: las pistas que alimentan rumores de embarazo

Fotos familiares, looks holgados y gestos que no pasaron desapercibidos volvieron a instalar la versión de un posible embarazo de la actriz.

POR REDACCIÓN

Hace 12 horas
Ni la actriz ni el actor confirmaron la información, pero los indicios se multiplicaron en redes sociales.
