En una audiencia realizada el 23 de diciembre de 2025, la Justicia de San Juan condenó a un hombre identificado como C.V. (se resguarda su identidad por la protección de las víctimas), acusado de abusar sexualmente de sus dos nietas. El proceso concluyó mediante un juicio abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su culpabilidad tras un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió el dictado de una sentencia inmediata.

La investigación fiscal, encabezada por Mariano Juárez Prieto y su equipo de colaboradoras, determinó que el hombre aprovechaba las visitas de las niñas de 11 y 13 años a su casa para realizarles tocamientos. Según los informes de la fiscalía, estos episodios de abuso sexual simple ocurrieron en diferentes momentos y siempre bajo la misma modalidad, aprovechando el vínculo familiar para vulnerar la integridad de las menores.

Publicidad

Como resultado de este proceso, el Juez de Garantías homologó el acuerdo y condenó al abuelo paterno a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que el agresor es considerado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, pero no será trasladado al Servicio Penitenciario. La ley permite que, al ser una pena no superior a los tres años y sin antecedentes previos que lo impidan, el cumplimiento sea fuera del penal.

Para mantener este beneficio de libertad, el condenado deberá respetar estrictamente una serie de reglas de conducta durante los próximos tres años. Entre las medidas más importantes se encuentra la prohibición absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con ambas víctimas. En caso de que el hombre viole estas restricciones o cometa un nuevo delito, la condena pasará a ser de cumplimiento efectivo y será encarcelado de inmediato.