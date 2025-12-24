Después de 15 días sin agua para riego, esta semana los productores agrícolas y ganaderos de Mogna, en el departamento Jáchal, pudieron volver a abastecer sus cultivos y animales. La llegada de maquinaria pesada durante el fin de semana permitió reconstruir, una vez más, la precaria toma de agua sobre el río, que había sido arrasada por la primera crecida fuerte de la temporada de lluvias.

La solución trajo alivio inmediato, pero no disipó la incertidumbre que atraviesa al sector productivo local. La experiencia indica que se trata apenas de un parche temporal, en un ciclo que se repite año tras año y que deja a las familias rurales expuestas a pérdidas productivas cada vez que el río aumenta su caudal.

Publicidad

Una toma que no resiste las crecientes

La toma de agua que abastece a Mogna se construye de manera provisoria, con piedra y ripio, materiales que no logran resistir la fuerza del río cuando se producen lluvias intensas en la cuenca. Así ocurrió nuevamente: la primera tormenta importante provocó una crecida que se llevó la estructura y dejó a los productores dos semanas sin riego.

“La toma que se hace, lo hemos dicho infinidades de veces, es un parche y no termina con el problema que todos los años denunciamos. El caudal del río sube con las crecientes, la fuerza del agua rompe la toma y tenemos que esperar días hasta que la vuelva a hacer, y en esos días no regamos y perdemos nuestros cultivos”, explicó a DIARIO HUARPE Alfredo Fernández, productor de Mogna.

Publicidad

Sin la toma el agua pasa de largo si ingresar al canal principal de riego

Durante esos días sin agua, la situación se volvió crítica no solo para los cultivos, sino también para el abastecimiento de animales, una actividad clave para la economía de la zona.

Agradecimientos y reclamos que siguen vigentes

Fernández destacó que, como comunidad, reconocen avances en otros aspectos. “Estamos agradecidos con el Gobierno provincial por respuestas a reclamos históricos: que nuestros hijos puedan terminar el secundario en el pueblo, mejoras en internet y el servicio de colectivo, y el compromiso de construir una nueva sala de salud”, señaló.

Publicidad

Sin embargo, remarcó que hay dos soluciones básicas para cualquier comunidad rural que aún no llegan: el agua y los caminos. “Son planteos hechos y hablados, supuestamente en trabajo, pero sentimos que no avanzan al ritmo de nuestras necesidades y urgencias”, expresó.

El productor canalizó el sentir de muchos vecinos al señalar que el anhelo es simple y profundo: poder vivir dignamente en el lugar donde nacieron y eligieron quedarse.

La visibilización y las promesas pendientes

El 26 de febrero de 2025, DIARIO HUARPE visibilizó la crítica situación que atraviesa Mogna, una localidad con más de 270 años de historia y alrededor de 350 habitantes, ubicada al noreste de la ciudad de San Juan. En aquel informe, los vecinos denunciaron la falta de obras y servicios básicos que condicionan la vida cotidiana desde hace décadas.

La denuncia pública funcionó como un llamado de atención que resonó tanto en la sociedad sanjuanina como en los organismos del Gobierno provincial, que se comprometieron a avanzar en soluciones estructurales.

Entre los reclamos históricos que ya tuvieron solución figuran: mejoras en la atención de la salud, la inauguración del ciclo orientado rural-pluriaño en la escuela secundaria, transporte público eficiente, y conectividad de calidad en casi todo el territorio de la localidad norteña. Mientras que la construcción de una toma de agua definitiva en el río, el acceso a agua potable segura y la construcción de puentes en los badenes del camino de tierra que conecta Mogna con la Ruta 40, todavía esperan.

El camino también se arreglo, pero así queda en os badenes luego de las crecientes.

En este marco DIARIO HUARPE intentó comunicarse con el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero y el presidente de Obras Sanitarias, José Luis Beltrán, para conocer cómo están avanzando los proyectos que se estaban estudiando y cuáles los tiempos que manejan, pero ninguno respondió los llamados.

Mientras tanto, en Mogna el agua volvió a correr por los surcos de los sembradíos, pero la sensación es clara: con cada tormenta fuerte las crecientes vuelven y el proceso puede volver a cero. Y con él, la angustia de una comunidad que solo pide algo básico y esencial: "que el agua y el camino no se corten nunca más".