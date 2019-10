Advierten que el sobrepeso puede considerarse como un factor en la formación de tumores

Un médico alemán afirmó que muchos especialistas en medicina no le “prestan la atención suficiente” a la relación entre el soprepeso y el cáncer, y fundamenta que la hormona leptina, que se forma en el tejido adiposo e interviene en procesos metabólicos, es considerada uno de los factores que más favorecen la formación de tumores.



“Hay una clara correlación entre el sobrepeso y el riesgo de cáncer que está bien fundamentado científicamente", dijo Jan Steffen Jürgensen, presidente de la junta directiva de la Clínica Stuttgart, a la agencia DPA.



El especialista señaló que, junto al tabaquismo, el sobrepeso es una de las principales causas evitables de cáncer.



Un estudio demostró que cuanto más marcado el sobrepeso, más alto es el riesgo de cáncer.



Jürgensen indicó, haciendo referencia al estudio, que si -por ejemplo- una mujer de 1,70 metros de alto y 72 kilos de peso aumenta 15 kilos, el riesgo de tener un carcinoma en el útero aumenta 1,6 veces.



Una investigación realizada con más de cinco millones de personas, difundida por científicos británicos en la revista especializada The Lancet, demostró que en 17 de 22 tipos de tumores hay una correlación con el sobrepeso. Esto vale también para los comparativamente frecuentes cánceres de mama e intestino, indicó.



Una encuesta llevada a cabo en el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg indicó que sólo el 12% de los más de 1.000 encuestados cree que el sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer, mientras el 28% no ve ninguna relación.



Jürgensen explicó que las claves decisivas para reducir este riesgo son el movimiento y una alimentación saludable.