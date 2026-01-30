La ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, advirtió que la escasez de docentes en materias centrales como Lengua, Matemática, Física y Química se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la calidad educativa, en especial en el nivel secundario y en las escuelas del Gran San Juan. Así lo expresó al realizar un balance del año 2025 y al detallar los desafíos que enfrenta el sistema educativo provincial en una entrevista con Radio Sarmiento.

Durante la entrevista, Fuentes explicó que la ausencia de profesores en estas asignaturas no es un problema aislado, sino que impacta de manera directa en los aprendizajes básicos. “Las pruebas no nos daban muy bien y el problema más grave detectado era la comprensión lectora y las operaciones simples de matemática”, señaló, al describir el punto de partida de la actual gestión.

Publicidad

La falta de docentes especializados dificulta la continuidad pedagógica, obliga a reorganizar cursos y, en algunos casos, deja horas sin cubrir. Según indicó la ministra, esta situación se vuelve más visible en el Gran San Juan, donde “evaluamos problemas como la falta de docentes en materias específicas como matemática, lengua, química o física”, una carencia que condiciona el desarrollo normal de las clases y el acompañamiento de las trayectorias escolares.

Déficits que se arrastran y aprendizajes incompletos

Fuentes remarcó que los problemas de base se hacen evidentes cuando no se logra una alfabetización sólida en los primeros años. “La educación es espiralada; en primer y segundo grado el chico debe lograr la alfabetización y en tercer grado se afianza”, explicó. Cuando ese proceso no se completa, el impacto se traslada a los niveles superiores y se profundiza si no hay docentes suficientes para reforzar contenidos clave.

Publicidad

Un dato que expuso con preocupación fue el resultado del primer censo de fluidez lectora realizado en 2024. “Menos del 50% de los chicos lograba comprender”, afirmó, y agregó que se detectaron situaciones extremas: “Tuvimos un alumno en primer año de secundaria que no sabía leer”. Para la ministra, ese escenario evidenció la necesidad de intervenir con políticas sostenidas y con presencia docente efectiva en las aulas.

Programas de refuerzo y límites del sistema

En respuesta a estos déficits, el Ministerio impulsó programas como “Comprendo y Aprendo” y “Transformar la Secundaria”, que buscan fortalecer la alfabetización en Lengua y Matemática en todos los niveles. Sin embargo, Fuentes reconoció que el alcance de estas iniciativas se ve condicionado cuando no se logra cubrir la totalidad de los cargos docentes necesarios, especialmente en disciplinas científicas.

Publicidad

La ministra señaló que, si bien en zonas alejadas como Valle Fértil o Jáchal las escuelas están equipadas, el desafío sigue siendo garantizar que haya docentes formados para sostener los procesos de enseñanza. “Queremos llegar al 100% de las escuelas, trabajando fuertemente donde los números son más bajos para entender por qué el niño no aprende”, sostuvo.

Impacto en la trayectoria escolar

La falta de docentes también incide en el riesgo de abandono escolar y en la acumulación de materias pendientes. Fuentes destacó la importancia del apoyo escolar como herramienta de contención, y subrayó que “el 89% de los chicos que se presentaron en diciembre sacó sus materias”, lo que muestra que, cuando hay acompañamiento pedagógico, los resultados mejoran.

No obstante, insistió en que el desafío de fondo es estructural y requiere fortalecer la planta docente. “Defiendo a los docentes y buscamos que las mejoras sean en sueldos en blanco”, expresó al referirse a la discusión paritaria y a la necesidad de hacer más atractivo el ejercicio de la docencia en áreas donde hoy faltan profesores.