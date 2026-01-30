Un procedimiento policial por un presunto hecho de violencia de género derivó en el hallazgo y secuestro de plantas de marihuana en una vivienda del barrio Guayama, en el departamento Caucete. La causa quedó en manos de la Justicia Federal.

El hecho se registró cuando personal policial fue comisionado por el operador del CISEM hacia el interior del barrio Guayama, ante el aviso de una situación de violencia de género que se estaría produciendo en un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de apellido Maldonado, quien manifestó haber tenido inconvenientes con su expareja, de apellido Becerra, quien se habría presentado en el domicilio con la intención de retirar pertenencias personales, pese a que la relación había finalizado hacía más de dos meses, momento en que la agredió. Pese a ello la mujer no quería que se le lo lleven detenido, según consignaron fuentes del caso.

De acuerdo al informe policial, la mujer presentaba lesiones visibles en el pómulo derecho del rostro, aunque se negó a radicar la denuncia correspondiente. De la situación tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, labrándose las actas de rigor con conformidad de la damnificada.

No obstante ello, y con autorización de la mujer para que ingresen al inmueble, los uniformados realizaron una inspección preventiva para constatar que el presunto agresor no se encontrara en el lugar. Durante la recorrida, en uno de los patios de la vivienda observaron dos plantas de cannabis, de aproximadamente dos metros de altura cada una, que serían de su agresor.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de personal del Departamento Drogas Ilegales, quienes realizaron la tarea de campo y el reactivo químico correspondiente, arrojando resultado positivo para marihuana.

Por disposición judicial, se dio intervención a la Oficina Fiscal Federal de San Juan, procediéndose al secuestro de las plantas a los fines legales correspondientes.