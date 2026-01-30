Vicenzo Olivares nació y creció en San Juan, pero desde hace poco más de un año su vida transcurre en Paraguay. Radicado en Ciudad del Este, transformó una experiencia personal en un proyecto digital que hoy funciona como referencia para argentinos que viajan al país vecino con fines comerciales y turísticos.

“Empecé a hacer tours de compras para argentinos que vienen a Ciudad del Este”, explicó Olivares a DIARIO HUARPE. La iniciativa se canaliza a través de Buena Data Py, una plataforma que combina recomendaciones, contenido audiovisual y acompañamiento presencial para quienes buscan comprar de manera segura y eficiente.

Del viaje turístico a una oportunidad inesperada

El desembarco en Paraguay no fue inicialmente un plan migratorio. “Vine como turista, a conocer las Cataratas y Ciudad del Este, como hace mucha gente”, relata. Durante una caminata por el centro comercial, un encuentro casual con un comerciante marcó un punto de inflexión. “Terminé conversando varias horas con el dueño de una de las grandes tiendas y surgió la propuesta de trabajar juntos”, señala.

Tras regresar a San Juan y evaluar la posibilidad junto a su pareja, tomó la decisión de mudarse definitivamente. “Vendimos todo y nos vinimos. Acá el costo de vida es más bajo, la inflación es mínima y con un ingreso promedio se puede vivir con tranquilidad”, afirma.

El nacimiento de Buena Data Py

Con el paso de los meses y ya adaptado al ritmo local, Olivares detectó una necesidad recurrente entre los turistas argentinos. “Muchos llegan desinformados, no saben dónde comprar, cómo pagar o cómo manejarse con la aduana”, sostiene. A partir de esa observación comenzó a producir contenidos explicativos en redes sociales.

“Arranqué con miedo, sin experiencia en videos, pero con la idea de ayudar y evitar que la gente tenga malas experiencias”, cuenta. Con apoyo de amigos vinculados al marketing, el proyecto fue creciendo y profesionalizándose.

Recomendaciones, precios y prevención

Buena Data Py se enfoca en orientar sobre locales confiables, formas de pago, tipos de cambio y productos más buscados. “Explico en cada video qué conviene pagar en dólares, cómo reconocer un buen cambio y qué impuestos pueden aparecer”, detalla.

Según Olivares, los artículos más demandados por argentinos son equipaje, consolas de videojuegos y teléfonos celulares. “Lo primero que compran es una valija, después tecnología. La diferencia de precios sigue siendo un incentivo fuerte”, indica.

Tours y acompañamiento personalizado

Además del contenido digital, Olivares ofrece acompañamiento presencial. “Muchas veces hago tours gratuitos, simplemente para orientar y que la gente no se equivoque”, afirma. La propuesta apunta especialmente a quienes viajan por primera vez a Ciudad del Este.

Finalmente, destaca que Paraguay es un destino seguro si se cuenta con información adecuada. “Como en cualquier ciudad, hay zonas y situaciones que conviene evitar, pero con buena data se puede comprar tranquilo y aprovechar el viaje”, concluye.