La producción olivícola de San Juan atraviesa un momento de fuerte expectativa por volumen y calidad, pero también de creciente preocupación por el contexto externo. Para la próxima cosecha, el sector estima un aumento de entre el 35 y el 40% en la producción de aceite de oliva respecto del año pasado, un dato alentador que llega en medio de un escenario de incertidumbre generado por el posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Así lo confirmó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, en diálogo con el programa San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1. Allí remarcó que la provincia es el principal productor de aceite de oliva del país y destacó el perfil de calidad de la actividad local, aunque advirtió que la apertura comercial con Europa podría afectar seriamente al sector.

“Somos el primer productor de aceite de oliva de la Argentina y más del 90% de nuestros aceites son extravirgen, de excelencia”, señaló Fernández, al describir el posicionamiento que logró San Juan dentro de la cadena olivícola nacional e internacional.

El dirigente explicó que la inquietud no está puesta en competir por eficiencia o calidad, sino en las condiciones desiguales que impone el mercado internacional. “El acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el caso del sector olivícola, nos perjudica porque estamos ante un competidor que tiene gran parte de su cadena subsidiada. No es una competencia leal”, sostuvo.

Producción en alza y un sector altamente tecnificado

Tras una campaña pasada marcada por algunos eventos climáticos, el sector olivícola sanjuanino proyecta una cosecha significativamente mayor para este año. Según precisó Fernández, la suba podría ubicarse entre el 35 y el 40%, con buenas condiciones tanto en cantidad como en calidad de la fruta.

“La expectativa es buena. Este año vemos cantidad y calidad de fruta, y el desafío es llevarla a la industria y hacer el mejor aceite de oliva extravirgen”, afirmó. Además, destacó que en las últimas semanas no se registraron contingencias climáticas que afectaran los olivares, lo que refuerza el optimismo productivo.

San Juan produce alrededor de 30.000 toneladas anuales de aceite de oliva y una parte importante se destina a la exportación. Se trata de un sector altamente tecnificado, con procesos modernos y una cadena integrada que agrega valor desde el campo hasta la industria. “Es una actividad pujante, emblemática para la provincia y generadora de empleo genuino”, remarcó el titular de la Cámara.

Sin embargo, ese crecimiento potencial aparece condicionado por el contexto internacional y por los costos internos que enfrenta la actividad. Fernández reconoció que la carga impositiva, la logística y otros factores estructurales influyen en la competitividad, aunque insistió en que el principal problema es el esquema de subsidios europeos.

El impacto del acuerdo UE-Mercosur y el reclamo por los aranceles

El eje central de la preocupación olivícola está puesto en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que subsidia fuertemente a los productores, en especial a España, principal actor del mercado mundial del aceite de oliva. “España destina miles de millones de euros al sector, no para mejorar el producto, sino como un ancla social. Eso genera una desventaja enorme para nosotros”, explicó Fernández.

En ese sentido, recordó que Argentina aplica actualmente un arancel del 31,5% al aceite de oliva importado, una medida que se logró sostener tras demostrar el nivel de subsidios que recibe el producto europeo. “El planteo de la Cámara es claro: no tenemos problema en competir si las condiciones son legales. Pero creemos que con estos subsidios se pone en riesgo el mercado interno y también nuestras exportaciones, por ejemplo a Brasil”, advirtió.

Desde la entidad señalaron que ya existen canales de diálogo abiertos con autoridades provinciales y nacionales, con el objetivo de mantener los aranceles actuales. “Estamos pidiendo que se sostenga el 31,5% como está hoy. Es una herramienta clave para proteger una economía regional de mano de obra intensiva”, indicó Fernández.

El dirigente también reconoció que una eventual reforma impositiva o laboral podría ayudar a mejorar la competitividad, pero aclaró que no alcanza para equilibrar la situación. “Toda reducción de costos ayuda, pero aun así creemos que no debemos competir con aceites que están subsidiados. El foco está puesto en España por la magnitud de su producción”, concluyó.