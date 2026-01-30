A pocos días del inicio de la paritaria docente 2026, los gremios que representan al sector educativo en San Juan aún no definieron cuáles serán los reclamos que llevarán a la mesa de negociación salarial con el Gobierno provincial. La indefinición responde a que los sindicatos atraviesan una etapa de debate interno y tienen previsto reunirse durante la próxima semana, antes del primer encuentro oficial, con el objetivo de arribar con una agenda común y todos los planteos definidos.

La apertura formal de la negociación está prevista para el viernes 6 de febrero, a partir de las 14 horas. En la reunión participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, además de autoridades del Ministerio de Educación y de Economía, además del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. La propia titular de la cartera educativa, Silvia Fuentes, confirmó la fecha y explicó el encuadre general del encuentro: “La primera reunión tiene como finalidad iniciar el diálogo y analizar el contexto económico y financiero de la provincia”.

Publicidad

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el encuentro tendrá un carácter inicial y que el desarrollo de la negociación dependerá de los planteos que acerquen los gremios una vez que concluyan sus instancias internas de análisis. “Se evaluarán las propuestas sindicales y se analizará la situación de la recaudación correspondiente al mes de enero”, expresó Fuentes, al tiempo que remarcó la necesidad de sostener una discusión responsable.

La ministra también destacó la postura del Gobierno frente a la negociación salarial y el cumplimiento de los compromisos asumidos. “Administramos recursos que pertenecen a todos los sanjuaninos, pero el compromiso es acompañar al sector docente y cumplir con lo acordado”, afirmó. En ese sentido, recordó que ya se concretaron pagos previstos, como el salario de enero, el bono y el ítem de conectividad.

Publicidad

En el plano gremial, la atención está puesta en las reuniones que los sindicatos llevarán adelante durante la próxima semana. Tanto AMET como UDA confirmaron a DIARIO HUARPE que aún no tienen definidos los reclamos que presentarán en la paritaria, ya que se encuentran evaluando el escenario económico, la evolución de la inflación y el impacto del último acuerdo salarial. La intención es consensuar una postura interna antes del 6 de febrero para llegar a la mesa de negociación con una agenda clara.

En el caso de UDAP, este medio intentó comunicarse con su conducción, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. No obstante, en el ámbito gremial se da por descontado que el sindicato mayoritario también participará de instancias internas de debate previas al inicio de la negociación formal.

Publicidad

El comienzo de la paritaria docente 2026 se dará con el antecedente inmediato del acuerdo alcanzado en diciembre pasado, que permitió cerrar la discusión salarial de 2025. Ese entendimiento incluyó la actualización del salario docente según la inflación, mejoras en el nomenclador y un incremento general de cuatro puntos para todos los cargos a partir de enero de este año, lo que estableció una base para el inicio del nuevo proceso negociador.

Con ese marco como referencia, los gremios buscan llegar al primer encuentro paritario del año con todos los reclamos definidos y una estrategia común. Aunque por el momento no hay pedidos formalizados, las reuniones previstas antes del 6 de febrero serán determinantes para que los sindicatos se sienten a la mesa con una posición consolidada y con todos los planteos sobre la mesa.