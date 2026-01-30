Un doctor en biología sanjuanino logró consolidar una trayectoria científica que lo posiciona como uno de los principales referentes en parasitología de animales silvestres del país. Se trata de Gabriel Castillo, quien junto a un equipo de investigación, realizó un trabajo que trascendió fronteras y llegó a publicarse en revistas científicas de alto impacto en América del Sur. Pero ese reconocimiento nació de la curiosidad, la falta de respuestas y la decisión de animarse a explorar un área donde casi nadie se animaba a investigar.

Castillo cuenta con años de experiencia en investigaciones sobre parasitología silvestre.

Castillo, de 40 años, inició su formación académica en la Universidad Nacional de San Juan, donde comenzó la Licenciatura en Biología con una orientación muy distinta a la que luego marcaría su carrera. “Yo comencé como herpetólogo, estudiando reptiles y anfibios”, contó a DIARIO HUARPE. Durante sus primeras experiencias de campo, algo llamó su atención y sembró la inquietud que terminaría redefiniendo su futuro profesional.

Publicidad

“Veía que muchas lagartijas, sapos y otros anfibios tenían parásitos. Cuando quise saber qué eran, nadie me sabía decir. No había especialistas, no había información”, recuerda. Lejos de desalentarlo, ese vacío se convirtió en una oportunidad. “Ahí me di cuenta de que había un nicho abierto, un espacio donde nadie estaba trabajando. Entonces dije: bueno, me dedico a esto”.

Sus estudios sobre parásitos silvestres despertaron interés en América del Sur.

Esa decisión, tomada hace unos 15 años, implicó asumir riesgos. La parasitología no formaba parte del espacio curricular habitual y requería un fuerte compromiso con el estudio autónomo. “Nadie me enseñó parasitología. Empecé solo, leyendo, investigando y aprendiendo por mi cuenta”, explicó. Con el tiempo, esa constancia dio sus frutos: ingresó al Conicet, obtuvo una beca doctoral y comenzó su doctorado enfocado en parásitos de reptiles y anfibios.

Durante esa etapa, su campo de estudio comenzó a ampliarse. “Mientras estudiaba parásitos en reptiles y anfibios, también trabajaba con mamíferos y aves. Ya tenía la base del conocimiento parasitario, sobre todo sistemático y taxonómico”, señala. Esa formación le permitió identificar patrones comunes y, al mismo tiempo, detectar las diferencias clave entre especies. “La mayoría de los parásitos son parecidos. Lo importante es encontrar esa diferencia que los hace únicos”.

Publicidad

Tras finalizar el doctorado, Castillo continuó su formación con un posdoctorado y profundizó su trabajo en parasitología de animales silvestres. A lo largo de ese recorrido, describió seis especies nuevas para la ciencia, cinco nemátodos y una garrapata, realizó más de 20 registros inéditos para la provincia de San Juan y publicó alrededor de 70 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales.

Gabriel Castillo trabajó junto a la veterinaria Cynthia González Rivas en su última investigación.

Uno de sus trabajos más recientes generó especial repercusión: la identificación de un nemátodo poco conocido en roedores andinos que habitan zonas de alta montaña, con registros en la Cordillera sanjuanina. “Son animales que viven entre los 2.000 y 4.000 metros de altura, difíciles de observar. Tener un ejemplar fue mucha suerte, y encontrar el parásito también”, explica.

Publicidad

El estudio, publicado en la revista Neotropical Helminthology, aporta información clave sobre el impacto del parasitismo en poblaciones silvestres. “Cuando estos parásitos aparecen en altas cantidades pueden generar respuestas inflamatorias, debilitamiento y afectar la supervivencia y reproducción del hospedador”, advierte. En ese sentido, subraya que comprender estas interacciones es fundamental para entender la dinámica poblacional y la conservación de especies.

La investigación es minuciosa en cada proyecto.

Además de investigar, Castillo apuesta a la formación de nuevos científicos. Junto a su equipo creó el grupo Parasitología en animales silvestres, desde donde difunden sus trabajos y forman estudiantes. También impulsó una materia optativa en la UNSJ que despertó gran interés. “Cuando los alumnos ven algo que no está en el plan de estudios, se enganchan muchísimo”, destaca.

Su mensaje para quienes están dando los primeros pasos en la ciencia es claro y directo. “Hay que animarse, ser autodidacta y confiar en uno mismo. No quedarse solo con lo que te dicen en la universidad, sino buscar nuevos caminos”, afirma. Y agrega: “Si tenés miedo, nunca arrancás. Y por ahí estás perdiendo una oportunidad”.

El trabajo de campo es fundamental en cada experiencia científica.

Desde San Juan, Gabriel Castillo demuestra que la pasión puede vencer al miedo, que la curiosidad sigue siendo el motor de la ciencia y que crear un propio nicho también es una forma de dejar huella.