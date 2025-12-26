El presidente de la Nación, Javier Milei, incurrió en un gasto de US$1 630 en combustible asociado a un viaje fallido a Oslo, Noruega, donde planeaba asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, informaron fuentes oficiales. La cifra corresponde exclusivamente al consumo de combustible registrado en el traslado inicial, que finalmente no se concretó.

La decisión generó debates en ámbitos políticos y mediáticos, dado que la salida no se llevó a cabo a pesar del desembolso de recursos vinculados al viaje presidencial. Críticos señalaron que el monto y la situación reflejan una mala planificación logística y un uso cuestionable de fondos públicos, mientras que defensores del oficialismo sostienen que estos gastos forman parte de la operativa habitual del transporte gubernamental.

El viaje de Milei a Oslo fue anunciado con antelación, y se esperaba que participara de actividades vinculadas a la ceremonia del Nobel; sin embargo, diversos factores, incluidos cambios en la agenda y decisiones de último momento, determinaron que la delegación presidencial no emprendiera el traslado completo.

El registro de combustible, que fue cargado antes del despegue, configura el principal gasto imputado a esa operación, que también podría incluir otros ítems de logística o viáticos en caso de haberse concretado. Por ahora, el informe oficial no detalla si estos costos serán recategorizados o absorbidos por partidas específicas en el presupuesto nacional.

Analistas consultados señalaron que este tipo de gastos en viajes oficiales, aunque usuales, suelen estar sujetos a auditorías y revisiones internas, y que el contexto de un viaje fallido intensifica las críticas sobre la gestión de recursos públicos.

La controversia se suma a otros debates públicos sobre la transparencia en el uso del gasto estatal para viajes presidenciales y la responsabilidad política en la planificación de agendas internacionales, especialmente en eventos de alta visibilidad como los vinculados a premios y reconocimientos globales.