La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,9% para jubilados y pensionados, en base al índice de inflación de enero informado por el INDEC. Con ese ajuste, el haber mínimo pasará a $369.672,72, sin incluir el bono de refuerzo que el Gobierno suele otorgar a quienes perciben ingresos más bajos.

En caso de confirmarse el plus extraordinario de hasta $70.000, que se mantiene congelado desde hace casi dos años, la jubilación mínima alcanzaría los $439.672,72. Sin embargo, ese refuerzo todavía no fue oficializado y suele anunciarse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.

Según los cálculos oficiales, los haberes previsionales quedarán en marzo de la siguiente manera, sin contar el bono adicional: la jubilación máxima ascenderá a $2.487.547,43; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $295.738,80; las Pensiones No Contributivas (PNC) llegarán a $258.770,91; y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $169.108,40.

Para conocer la fecha de cobro, los beneficiarios deben ingresar al sitio web oficial de ANSES y consultar la sección “Cobros” o “Calendario de pagos”. Allí se puede seleccionar la opción “Jubilaciones y pensiones” y verificar el cronograma correspondiente a marzo de 2026 según la terminación del DNI.

El aumento se enmarca en el esquema de actualización mensual vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación informada por el organismo estadístico. En ese contexto, el refuerzo extraordinario sigue siendo una herramienta clave para complementar los ingresos de quienes perciben la jubilación mínima, en medio de la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.