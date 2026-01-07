Luis Advíncula acordó la rescisión de su contrato con Boca Juniors, que vencía en diciembre próximo, y quedó con el pase en su poder. A los 35 años, el lateral peruano analiza distintas ofertas para continuar su carrera, con la posibilidad concreta de regresar a su país natal.

El futbolista había arribado al club en julio de 2021 procedente de Rayo Vallecano y, en sus primeros meses, se ganó rápidamente un lugar en el equipo titular. Sin embargo, con el correr del tiempo su rendimiento fue en baja y terminó perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico, cerrando la temporada como suplente de Juan Barinaga.

Ante este escenario, Advíncula optó por ponerle punto final a su ciclo en el Xeneize. Su futuro podría estar en Alianza Lima, equipo que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores. En paralelo, en Boca tomaron nota de su salida y decidieron frenar el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que la dirigencia pretende desprenderse de un solo lateral derecho. Más atrás en la consideración aparece Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.

Durante su estadía en Boca, Advíncula atravesó distintas etapas. Resistido en un comienzo, logró ganarse el cariño de los hinchas gracias a su entrega y a goles importantes. Su momento más destacado se dio en la Copa Libertadores 2023, donde, de manera llamativa, actuó como extremo y convirtió cuatro de los seis tantos que marcó con la camiseta azul y oro.

En ese certamen fue clave para el equipo que dirigía Jorge Almirón: anotó un gol decisivo en la remontada 2-1 ante Deportivo Pereira en la fase de grupos y también marcó en la final frente a Fluminense. Su último partido con Boca fue el triunfo por 2-1 ante Estudiantes en La Plata, cuando ingresó en los últimos 29 minutos de la fecha 14 del Torneo Clausura.

De esta manera, Advíncula cierra su etapa en el club con un total de 169 partidos disputados y deja abierta la puerta a un regreso a Perú, con la intención de culminar allí el tramo final de su carrera profesional.