La mediática Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena no por un proyecto televisivo, sino por un fuerte motivo que la complica legalmente: la presunta promoción de casinos online no habilitados, situación que, según fuentes del caso, podría desencadenar penalidades severas, incluso con riesgo de cárcel.

Según se detalló en medios argentinos, la justicia investiga cómo la conductora habría utilizado sus redes sociales para favorecer plataformas de apuestas que no cuentan con la debida autorización legal. El supuesto procedimiento incluiría mensajes sugerentes en historias privadas, enviando enlaces después de respuestas directas de seguidores, lo que, a criterio del órgano judicial, constituiría una forma de promoción clandestina.

Consultada a la salida de las grabaciones de MasterChef, Nara rechazó categóricamente las acusaciones: aseguró no haber participado en apuestas ilegales ni haber promovido casinos fuera del marco legal. Además, explicó que al realizar acuerdos comerciales con plataformas, siempre verifica que cuenten con habilitación correspondiente, desacreditando de plano los rumores que circulan desde hace semanas.

La figura mediática atribuyó las versiones judiciales a las consecuencias de su exposición pública, señalando que muchos de los señalamientos no se basan en hechos reales.

El escándalo ocurre en un momento en que Wanda Nara cerraba un ciclo exitoso en la televisión, lo que complica aún más su imagen pública y profesional. A pesar del foco legal, la empresaria anticipó proyectos próximos luego de unas breves vacaciones y habló con afecto de sus vínculos familiares, destacando encuentros con parientes cercanos mientras busca capear el temporal mediático.

La investigación sigue en curso y, de corroborarse la supuesta promoción de apuestas ilegales, Nara podría enfrentar cargos bajo las normativas vigentes que regulan los juegos de azar no autorizados en Argentina.