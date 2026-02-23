River Plate volvió a caer este domingo por la mínima contra Club Atlético Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, resultado que profundizó la crisis deportiva del elenco dirigido por Marcelo Gallardo en el Torneo Apertura 2026. Con este resultado, River suma tres derrotas consecutivas y continúa con altibajos en su rendimiento general.

La decisión más resonante luego del partido no estuvo sobre el campo de juego, sino fuera de él: el entrenador Marcelo Gallardo optó por no presentarse en la conferencia de prensa prevista tras el encuentro y se retiró sin hablar con los medios, dejando sin declaraciones su análisis del partido y del presente del equipo, algo que sorprendió a hinchas y periodistas deportivos.

Esta determinación también se reflejó en el plantel: los futbolistas de River, a diferencia de otras caídas pasadas, tampoco tomaron la palabra con la prensa al término del duelo, reforzando un clima de silencio en un momento delicado para el club.

El partido se definió temprano, con un gol de Manuel Lanzini a los 5 minutos, quien marcó de tiro rasante tras una jugada ofensiva que dejó sin reacción al arco local. Vélez se plantó mejor durante gran parte del encuentro, mientras que River luchó sin claridad y no logró encontrar caminos efectivos hacia el empate.

La caída en Liniers dejó al “Millonario” con sólo siete puntos en seis fechas, fuera de las posiciones de clasificación, y puso en evidencia la inconsistencia del equipo dirigido por el Muñeco, que además lidiará con decisiones tácticas cuestionadas en redes y debates en el entorno riverplatense.

Tras la derrota ante Vélez, el plantel de River ya piensa en su próximo compromiso: el jueves 26 de febrero recibirá a Club Atlético Banfield en el Estadio Monumental, una cita clave para intentar revertir la mala racha y calmar los ánimos en la tribuna y en el cuerpo técnico.

La decisión de Gallardo de guardarse sus palabras, en lugar de enfrentar preguntas sobre lo que ocurre en el rendimiento colectivo, marcó un momento inusual que alimenta las discusiones entre los fanáticos millonarios y los analistas deportivos.