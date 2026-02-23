La caída 1-0 de River Plate ante Vélez Sarsfield en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 encendió una catarata de memes y reacciones en redes sociales, reflejando la frustración y el humor de los seguidores tras un nuevo tropiezo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Los mejores memes y reacciones del partido de River ante Vélez por el Torneo Apertura 2026.(Fotos: X)

Los memes más compartidos surgieron desde los primeros minutos del partido en el estadio José Amalfitani, especialmente luego de que Manuel Lanzini, exjugador de River, marcara el único tanto del encuentro y desatara comentarios sobre la llamada “ley del ex”.

El tono de las publicaciones fue variado: desde críticas a la defensa y a las constantes lesiones de figuras como Juan Fernando Quintero, Franco Armani o Kendry Páez, hasta burlas sobre la falta de gol y el rendimiento general del equipo. Muchos simpatizantes usaron el humor para expresar su descontento con la racha negativa de River, que sumó su tercera derrota consecutiva en el torneo local.

Algunos de los memes más virales incluyeron referencias irónicas sobre la incapacidad de convertir, la mala fortuna con lesiones y comentarios sarcásticos sobre la estrategia del cuerpo técnico. Las publicaciones rápidamente se multiplicaron en plataformas como X, donde los hinchas riverplatenses y neutrales compartieron con humor el mal momento futbolístico.

El contexto de estas reacciones se da en un momento complicado de River en el campeonato: con múltiples derrotas seguidas y fuera de los puestos de playoff al finalizar la ronda, los aficionados volcaron su frustración en redes mediante memes cargados de sarcasmo y crítica.

Más allá del resultado deportivo, la viralización de memes se convirtió en otro capítulo del debate entre los hinchas sobre el presente del club, el rendimiento colectivo y las decisiones tácticas en lo que va del Apertura.