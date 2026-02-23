Un violento robo se registró en la madrugada del sábado en la zona de Médano de Oro, en el departamento Rawson, cuando delincuentes ingresaron a una quinta privada luego de cortar el suministro eléctrico y desactivar el sistema de cámaras de seguridad instalado en el lugar.

El hecho fue descubierto alrededor del mediodía, cuando el propietario de la finca, un hombre de 40 años, llegó a la propiedad ubicada en calle 11 entre Belgrano y Vicente López y encontró las puertas forzadas y el cerco perimetral dañado. Al advertir que no había energía eléctrica ni registros de video, comprendió que durante su ausencia se había producido un ilícito.

De inmediato dio aviso al 911, lo que permitió la intervención de efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro. Tras inspeccionar el predio, los uniformados constataron que los desconocidos habían manipulado el sistema eléctrico y dejado fuera de funcionamiento el circuito de vigilancia, lo que les habría permitido actuar sin dejar evidencia audiovisual.

Según la denuncia radicada, los ladrones sustrajeron una importante cantidad de bienes del interior de la quinta. Entre los elementos robados se encuentran una vajilla completa, una motoguadaña, una bomba de agua, herramientas varias guardadas en una caja, un inodoro, cuatro jarras de vidrio, veinte vasos, cubiertos y otros objetos de valor.

Los investigadores trabajan ahora en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los responsables. No se descarta solicitar imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas o coordinar tareas con otras dependencias policiales para avanzar en la pesquisa.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho.