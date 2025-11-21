La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la creación de un nuevo torneo oficial que se sumará al calendario a partir de 2026: la “Recopa de Campeones”. El anuncio, formalizado mediante el Boletín N.° 6795, llega en medio de la controversia generada por el título otorgado a Rosario Central en las oficinas de la Liga Profesional y eleva a ocho la cantidad de trofeos disponibles por temporada para los clubes argentinos.

La nueva competencia enfrentará a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de que un equipo repita alguno de esos títulos, su lugar será cubierto por el subcampeón correspondiente. El torneo se disputará anualmente, en estadios designados por la AFA, y tendrá un formato de tres partidos. Si un encuentro termina igualado, la definición será por penales.

El sistema de puntuación también aporta novedades: el ganador en tiempo reglamentario obtendrá 3 puntos; quien se imponga por penales sumará 2; el perdedor por penales recibirá 1; y el derrotado en los 90 minutos no sumará unidades. Si al finalizar los tres partidos hay igualdad de puntos, el título se decidirá por diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y, en última instancia, puntaje Fair Play.

Para competir, los clubes deberán inscribir a sus jugadores en los registros de la AFA y cumplir con las sanciones establecidas por el Tribunal de Disciplina. La organización general (incluido el financiamiento y los premios económicos) quedará bajo responsabilidad de la propia AFA, que busca agregar atractivo al calendario local y aumentar la cantidad de títulos en disputa.

Con la incorporación de la Recopa de Campeones, los clubes tendrán acceso a ocho trofeos oficiales por año: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga (tabla anual), Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Copa Argentina, Supercopa Argentina y la flamante Recopa de Campeones. Una arquitectura competitiva inédita que reconfigura el mapa del fútbol local desde 2026.