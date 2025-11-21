El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez en el Aston Villa volvió a quedar envuelto en dudas en las últimas horas. Tras perder la subcapitanía por decisión del entrenador Unai Emery, el arquero campeón del mundo no tiene asegurada su continuidad en Birmingham y podría salir en el mercado de enero. Según adelantó Mail Sport, el Tottenham Hotspur se prepara para iniciar gestiones para ficharlo.

El interés del club londinense aparece en un contexto de búsqueda urgente: los Spurs disputan la Champions League y pretenden sumar un arquero de “clase mundial” para potenciar sus aspiraciones europeas. Aunque todavía no hubo conversaciones formales con la dirigencia del Aston Villa, la intención ya está instalada y Martínez es uno de los nombres mejor posicionados en la lista.

La necesidad surge porque el actual arquero del Tottenham, Guglielmo Vicario, mostró altibajos esta temporada. El análisis del club indica que, pese a buenas intervenciones, el italiano tiene dificultades para controlar el área y suele quedar expuesto en jugadas de pelota parada, especialmente en situaciones que derivan en penales. Ese diagnóstico abrió la puerta para buscar un reemplazo con mayor autoridad y liderazgo.

Martínez ya había estado cerca de cambiar de club en el último mercado de pases, cuando el Manchester United evaluó contratarlo para reemplazar a André Onana. Sin embargo, los Diablos Rojos terminaron inclinándose por Senne Lemmens y el traspaso no se concretó. Ahora, con un nuevo gigante interesado, su salida vuelve a ganar fuerza.

Por el momento, no trascendieron cifras ni condiciones de una eventual negociación. En Aston Villa mantienen cautela y no hay una postura oficial respecto a una posible transferencia, aunque la pérdida de la subcapitanía alimentó versiones sobre un desgaste en la relación con el cuerpo técnico.

El Tottenham, que buscará competir seriamente en el plano internacional, considera que el marplatense reúne experiencia, jerarquía y personalidad para reforzar un puesto clave. Si las conversaciones avanzan, el próximo mercado podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del arquero argentino.