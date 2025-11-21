Un violento secuestro masivo volvió a sacudir a Nigeria en la madrugada del viernes, cuando un grupo armado ingresó a una escuela católica del centro del país y capturó a decenas de estudiantes. La información fue confirmada por autoridades locales, en un episodio que renovó la preocupación internacional por los ataques atribuidos a Boko Haram, la organización yihadista que opera en el norte nigeriano.

El ataque se produjo durante la noche en un colegio religioso y los responsables huyeron rápidamente sin dejar rastros sobre el paradero de los jóvenes. No hubo reivindicaciones inmediatas, lo que incrementó la incertidumbre entre familiares, docentes y fuerzas de seguridad. Aunque el gobierno aún no publicó una cifra oficial, la cadena Arise TV estimó que los estudiantes raptados serían alrededor de 52.

El episodio se suma a una larga secuencia de agresiones contra comunidades cristianas en Nigeria, que desde hace más de una década enfrenta una ola de violencia vinculada a Boko Haram y al Estado Islámico en África Occidental. Según organizaciones humanitarias, el conflicto ya dejó más de 100.000 muertos y miles de desplazados internos.

La crisis también generó tensiones diplomáticas. Según difundió Arise TV, autoridades de Estados Unidos habrían expresado su preocupación por la continuidad de ataques contra cristianos y planteado críticas al manejo del gobierno nigeriano. Incluso, versiones atribuidas al expresidente Donald Trump sugerían pedidos al Departamento de Guerra para evaluar posibles acciones, declaraciones que fueron rechazadas de inmediato por Abuja.

El gobierno nigeriano aseguró que las fuerzas de seguridad están desplegadas en la región afectada para llevar adelante tareas de búsqueda y rescate. Funcionarios locales insistieron en que continúan los operativos para dar con los responsables y garantizar el retorno seguro de los estudiantes. Mientras tanto, la comunidad educativa y religiosa permanece en estado de máxima alerta ante la persistencia de ataques similares.