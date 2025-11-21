Un hombre de 64 años murió este miércoles por la tarde luego de someterse a una intervención odontológica en la Clínica Robles, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El paciente había ingresado para un procedimiento de implante dental y, según los primeros datos de la investigación, nunca recuperó la conciencia tras la operación.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 en el centro médico de Virrey del Pino al 2500, cuando los dos profesionales presentes (un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57) advirtieron que el paciente no respondía. Ambos comenzaron maniobras de reanimación, sin éxito, y minutos después personal del SAME constató el fallecimiento a las 16.40.

Al llegar la Policía, el hombre se encontraba recostado en la camilla de la sala quirúrgica. Fuentes del caso indicaron que en el lugar no se observaron signos de violencia ni desorden. La denuncia fue realizada por la hermana de la víctima, quien afirmó que no padecía enfermedades preexistentes que pudieran explicar el desenlace.

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del fiscal Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos, el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica, así como la clausura y faja del consultorio. Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la autopsia, cuyo resultado orientará nuevas medidas.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y continúa bajo investigación mientras se aguarda el informe pericial que determinará las causas de la muerte y posibles responsabilidades.