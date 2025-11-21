El expresidente Mauricio Macri admitió que “no le fue bien” en el proceso de sucesión del PRO durante 2023, cuando Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se enfrentaron en una interna que —según planteó— terminó alejándolos del partido y debilitando el proyecto político que buscaba consolidar. “No me fue bien y me lo he planteado muchas veces, pero mi analista me dice que yo no he tenido la culpa”, expresó en una entrevista con Seúl Radio.

Macri señaló que había apostado a un proceso competitivo basado en “las reglas de la sana competencia y la democracia”, pero sostuvo que en esta oportunidad “no funcionaron”. Afirmó que ambos dirigentes priorizaron sus aspiraciones personales por encima del proyecto de transformación que proponía el espacio. “La gente percibió que era más la ambición personal que el sueño que querían realizar”, aseguró.

El exmandatario, actualmente presidente del PRO, remarcó que este tipo de procesos de sucesión rara vez resultan exitosos porque intervienen factores humanos difíciles de gestionar. “En la historia del mundo se ha dado pocas veces que esos procesos hayan sido exitosos porque hay mucha naturaleza humana en términos de complejos, envidias, ambición, ego”, explicó.

Bullrich y Rodríguez Larreta, hoy alejados del partido, protagonizaron en 2023 una de las internas más tensas del PRO, que derivó en fracturas internas y reconfiguraciones posteriores dentro del espacio. Macri insistió en que esa disputa terminó desviando el rumbo del proyecto político que buscaba construir.