La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció mediante el Boletín 6776 la designación de Tomás Regalado como su nuevo embajador en Estados Unidos y América del Norte. Este nombramiento busca fortalecer la representación y promoción del fútbol argentino en una región de creciente importancia internacional.

Regalado, reconocido por su extensa trayectoria en medios de comunicación y su especialización en relaciones públicas e internacionales, tendrá la responsabilidad de representar y proteger los intereses de la Selección Nacional en todo ese territorio. La circular oficial, firmada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, destaca que "tendrá el deber de representar y proteger los intereses de nuestra Selección Nacional en toda la región".

Entre sus funciones principales, Regalado deberá asistir a actos oficiales, generar nuevos vínculos con los aficionados locales y liderar iniciativas para impulsar aún más la presencia del fútbol argentino. Además, actuará como enlace oficial de la AFA en Estados Unidos y América del Norte, con el objetivo de "fortalecer la presencia institucional de la Asociación y construir puentes significativos entre nuestra organización, aficionados y socios en el exterior".

La AFA resaltó que Regalado posee una destacada experiencia en liderazgo dentro de los medios y las relaciones internacionales, además de un profundo conocimiento de las comunidades multiculturales. Su compromiso con el diálogo y la cooperación intersectorial fue señalado como una cualidad fundamental para desempeñar este rol.

Este nombramiento se enmarca en la estrategia de la AFA para ampliar su alcance global, especialmente en un contexto clave como la preparación para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En este sentido, Tapia expresó su confianza en Regalado: "Estoy seguro de que representará a nuestra institución con la misma integridad, profesionalismo y pasión que definen a nuestro deporte y a nuestro pueblo". Además, invitó a la comunidad a felicitar a Regalado por esta designación.

La presencia de figuras como Lionel Messi y Lionel Scaloni, embajadores deportivos de la entidad, refuerza la importancia de la región para la AFA. Messi y Scaloni defenderán el título mundial obtenido en Qatar 2022 durante la Copa del Mundo 2026, que se realizará en la zona donde Regalado tendrá su labor diplomática.

La Selección Argentina tiene programados diversos compromisos en la antesala del Mundial 2026, incluyendo partidos en África y Asia, y encuentros amistosos en Estados Unidos frente a México y Honduras. Entre las fechas destacadas, se encuentra la Finalissima contra España en Qatar, prevista para marzo, que será una prueba clave para el equipo antes del torneo.