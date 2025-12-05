BHP y Rio Tinto testean camiones eléctricos en proyectos mineros

Dos de las compañías mineras con fuerte presencia e inversiones en San Juan dieron un paso clave hacia la descarbonización de sus operaciones globales. BHP y Rio Tinto iniciaron en Australia las primeras pruebas de camiones fuera de ruta totalmente eléctricos, un avance tecnológico que podría anticipar el futuro del transporte pesado en los yacimientos de la región. Los vehículos, modelo Cat early learner, ya operan en la mina de hierro Jimblebar, en Pilbara, una de las zonas de mayor actividad minera del país.

La puesta en marcha marca el inicio de un proceso que busca evaluar si la tecnología eléctrica a batería puede reemplazar, en el corto y mediano plazo, a los camiones alimentados con diésel que hoy dominan las operaciones de gran escala. Según indicaron las empresas, las pruebas se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad y permitirán analizar autonomía, rendimiento en rutas complejas, capacidad de carga y eficiencia operativa.

El objetivo no se limita al desempeño mecánico. Para BHP y Rio Tinto, este ensayo abre la puerta al desarrollo de nuevos procesos, infraestructura y capacitación técnica, factores indispensables para sostener flotas de transporte de gran porte con cero emisiones. La transición energética dentro de la minería requiere no sólo contar con vehículos adecuados, sino también garantizar sistemas de carga, logística interna y personal formado para operar y mantener esta tecnología.

La región de Pilbara, epicentro mundial de la producción de mineral de hierro, es un laboratorio ideal para este tipo de pruebas. Su característica geográfica, la magnitud de sus operaciones y las exigencias del terreno permiten medir el comportamiento de los camiones en condiciones similares a las que enfrentan proyectos mineros en otras partes del mundo, incluida la cordillera sanjuanina. Para las provincias mineras argentinas, el avance tecnológico que impulsan estas compañías internacionales marca un horizonte posible en materia de reducción de emisiones y competitividad ambiental.

Tanto BHP como Rio Tinto trabajan de manera coordinada con Caterpillar y con el soporte técnico de WesTrac para acelerar la transición hacia vehículos pesados eléctricos. La apuesta es avanzar lo más rápido posible hacia flotas comercialmente viables, un punto clave para lograr metas de descarbonización sin comprometer la productividad.

Una vez concluida la prueba conjunta, cada compañía evaluará por separado los resultados y definirá si está en condiciones de avanzar hacia ensayos a mayor escala dentro de sus propias operaciones. Este paso es determinante para proyectar el reemplazo progresivo de equipos diésel en la próxima década.

La colaboración refuerza la meta compartida entre BHP, Rio Tinto y Caterpillar de alcanzar emisiones netas operativas cercanas a cero para 2050. Aunque aún falta tiempo para la adopción masiva de estos camiones en la región, el inicio de las pruebas es una señal concreta de hacia dónde se dirige el futuro del transporte minero.