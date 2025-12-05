Convocatoria a Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Banco de Alimentos San Juan.

Publicidad Publicidad Provinciales > AnuncioConvocatoria a Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Banco de Alimentos San JuanConvocatoria a Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Banco de Alimentos San Juan.POR REDACCIÓNHace 2 horasLa asamblea realizará la elección de autoridades.ASOCIACIÓN CIVILBanco de alimentosAsamblea generalPublicidad Publicidad Más Leídas1 PerfilQuién es Luana Lopes Lara, la millonaria más joven del mundoLa empresaria brasileña de 29 años cofundó Kalshi, una plataforma de predicciones de mercado que alcanzó un valor de 11.000 millones de dólares, consolidándola como la multimillonaria más joven hecha a sí misma.2 Patrimonio sanjuaninoEl Archivo sumó una valiosa colección de discursos de exgobernadoresEl Ministerio de Gobierno recibió una colección de siete tomos con los mensajes anuales de gobernadores entre 1989 y 1995, donada por la familia del exdiputado Rolando Amarfil.3 Según la uiaCrisis industrial: 47,5% de empresas con pagos atrasadosEl 47,5% de las compañías enfrentó dificultades para cumplir con pagos clave en un contexto de contracción y tensiones en el sector industrial, según datos de octubre y noviembre.4 Concientización y controlMás adolescentes asistieron a los testeos por VIH e ITS en el Conte GrandAcorde indicaron desde el Programa de VIH, este año hubo una alta participación de adolescentes de 16 y 17 años a los testeos. 6 Según estudio
Uno de cada ocho adolescentes sufren pérdida auditiva
Investigadores advierten que el ruido excesivo durante la adolescencia puede causar daños permanentes en la audición, afectando la comunicación y el rendimiento académico.

7 Tecnología
Nintendo lanzó la nueva edición de una mítica saga de videojuegos
Tras ocho años de desarrollo y un reinicio en su producción, Nintendo presenta Metroid Prime 4 para Switch, reviviendo la icónica aventura de la cazarrecompensas Samus Aran en un universo de exploración y acción.

8 Este viernes
El Gobierno y los gremios docentes iniciaron la quinta sesión de la cuarta negociación paritaria
El Gobierno de San Juan mantiene la quinta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025 con UDAP, UDA y AMET.

9 Debate
Ley de Transporte: una empresa pide inclusión y competir con las apps
Daniel Pérez es el propietario de una reconocida remisera que quiere que la igualen con Uber y Didi en la nueva norma.

10 Finanzas
Criptomonedas: Bitcoin cae y perfora los US$90.000:
La semana que viene se reunirán los responsables de la Reserva Federal (Fed) para definir el recorte de las tasas.

11 A contramano
Villarruel desafía a Milei y otorgará un bono de $500.000 en el Senado
La vicepresidenta lanzó una resolución en la que aprueba el pago de una suma no remunerativa para empleados del Senado.

12 Inversión
Aerolíneas Argentinas suma un Boeing 737 Max 8 a su flota para la temporada de verano
La aerolínea incorporó el decimoquinto Boeing 737 Max 8, que mejorará rutas domésticas y regionales con mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

13 Histórico
Tras 10 años de espera, reabrió la capilla del Hospital Rawson
El Hospital Rawson inauguró su capilla tras una década. Personal, pacientes y familias celebraron la reapertura de un espacio clave para la contención espiritual. 14 Impronta cultural
El Franklin Rawson cierra el año con tres grandes muestras
Este viernes 5 de diciembre, desde las 20, el Museo Franklin Rawson inaugurará su cierre expositivo 2025, con tres muestras de alcance provincial y nacional, más de 50 artistas en sala y una programación musical en vivo.

15 La scaloneta
Chiqui Tapia confirmó que buscan renovar a Scaloni y todo el cuerpo técnico
Antes del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Claudio "Chiqui" Tapia anunció que la AFA mantiene negociaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni y de todos los cuerpos técnicos.

16 Monopolio streaming
Netflix adquirió Warner y HBO: qué cambios traerá para los espectadores argentinos
La compra de Warner Bros. y HBO por parte de Netflix impactará en la forma de ver películas y series en Argentina, con interrogantes sobre estrenos, competencia y precios.

17 Trabajo municipal
Para más seguridad vial, 9 de Julio inauguró obras frente a una escuela
La Municipalidad de 9 de Julio inauguró dársenas y paradas de colectivo frente a la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 20.

18 Empleo
Empresa mayorista busca vendedor preventista en San Juan: requisitos y cómo enviar el CV
Una empresa mayorista de San Juan abrió una búsqueda laboral para cubrir un puesto de vendedor preventista.

19 Arrastre y cortes
Alerta por zonas de rutas intransitables en San Juan
La Dirección Provincial de Vialidad y Vialidad Nacional informaron este viernes el estado actualizado de rutas y caminos en San Juan.

20 En córdoba
Milei recibirá mañana los aviones F-16 y encabezará el acto del vuelo inaugural
Por razones climáticas, el acto de entrega y exhibición de los cazas F-16 se adelantó al sábado en Córdoba, con la presencia del presidente Javier Milei y un vuelo sobre Buenos Aires.

21 Iniciativa
Una agenda que transforma: Alegría Ahora trae su proyecto educativo a San Juan
Agenda Libro es un proyecto educativo y solidario que financia horas de escuela y visibiliza historias de vida. El encuentro será este sábado en el Centro Cultural y Educativo Koaxa. 22 Brasil
El hijo mayor de Jair Bolsonaro anunció que será candidato presidencial
El senador y hijo mayor de Jair Bolsonaro confirmó su postulación con el respaldo de su padre, mientras el bolsonarismo enfrenta tensiones internas y la derecha busca redefinir su liderazgo.

23 Muchaaachos
Con mucha ilusión, Scaloni declaró: "Lo intentaremos de nuevo"
El entrenador argentino participó del sorteo del Mundial de 2026 en Washington, donde debió entregar el trofeo ganado en Qatar.

24 Presentación
¿Quiénes son las Mascotas del Mundial 2026?
Cada mascota representa a uno de los países anfitriones y refleja símbolos culturales y deportivos de sus naciones. Clutch, Maple y Zayu ya están listos para animar la Copa del Mundo. El encuentro será este sábado en el Centro Cultural y Educativo Koaxa. 22 BrasilEl hijo mayor de Jair Bolsonaro anunció que será candidato presidencialEl senador y hijo mayor de Jair Bolsonaro confirmó su postulación con el respaldo de su padre, mientras el bolsonarismo enfrenta tensiones internas y la derecha busca redefinir su liderazgo.23 MuchaaachosCon mucha ilusión, Scaloni declaró: "Lo intentaremos de nuevo"El entrenador argentino participó del sorteo del Mundial de 2026 en Washington, donde debió entregar el trofeo ganado en Qatar.24 Presentación¿Quiénes son las Mascotas del Mundial 2026?Cada mascota representa a uno de los países anfitriones y refleja símbolos culturales y deportivos de sus naciones. 30 Scientific reports
Dormir con mascotas puede afectar tu descanso
Un análisis científico mostró que compartir la cama con perros o gatos puede afectar la calidad del descanso, generando insomnio y estrés en los dueños. ÚLTIMAS NOTICIAS

Atención
La tormenta golpeó y bajó creciente en distintos puntos de San Juan
La tormenta provocó crecidas y anegamientos en Calingasta y dejó intransitable un tramo de la Ruta 149 rumbo a Barreal

Agenda verde
Mineras con presencia en San Juan prueban camiones eléctricos fuera de ruta
BHP y Rio Tinto comenzaron a utilizar vehículos eléctricos con cero emisión.

Anuncio
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Banco de Alimentos San Juan
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil Banco de Alimentos San Juan. Relevamiento oficial
San Juan inició una gran encuesta e indicó quienes son los encuestadores
El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas comenzó un relevamiento. Para llevar adelante estas tareas, 40 personas trabajan visitando viviendas, empresas y establecimientos de zonas urbanas y rurales.

Debate
Milei convocó a extraordinarias: reforma laboral y Ley de Glaciares al Senado
Mediante un decreto, el presidente Javier Milei convocó a los legisladores a que entre el 10 y el 30 de este mes se realice una sesión extraordinaria.

Series y cine
El American Film Institute anuncó las 10 mejores películas del 2025
AFI destacó filmes como 'Una batalla tras otra', 'Pecadores' y 'Frankenstein', junto a una selección de las mejores series de televisión del año.