La siesta de este viernes terminó con un operativo relámpago en pleno centro sanjuanino, donde un padre y su hijo quedaron detenidos después de intentar robar una moto que estaba estacionada en los boxes municipales de Capital. La secuencia comenzó pasadas las 14, cuando el dueño de una Honda XR 190 observó desde pocos metros cómo dos hombres manipulaban el tambor de arranque de su vehículo, ubicado en la esquina de San Luis y Tucumán. Lo que no sabían los sospechosos era que también habían quedado registrados por las cámaras del CISEM, que seguían cada movimiento y los siguieron hasta su detención.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como Víctor González, de 54 años, y su hijo, también llamado Víctor, de 24. Ambos llegaron hasta la zona céntrica, se acercaron al rodado y habrían intentado forzar el mecanismo para destrabarlo y llevárselo. La maniobra se volvió evidente para el propietario, que de inmediato llamó al 911. Mientras realizaba la denuncia, los delincuentes advirtieron su presencia y escaparon hacia el este con dirección a avenida Rawson.

Padre e hijo fueron interceptados en avenida Rawson y Maipú en Capital a varias cuadras del lugar del hecho.

La fuga duró poco. Personal motorizado de la Departamental N.º 1, a cargo del cabo Ontiveros, junto al móvil Comunal Nº 4 de Capital, interceptó a los sospechosos en la intersección de avenida Rawson y Maipú. Los uniformados lograron reducirlos sin resistencia y trasladarlos a la Comisaría 2.° de Concepción, donde quedaron alojados a disposición de la UFI Flagrancia.

En el lugar, el damnificado reconoció de inmediato a los dos sujetos como los mismos que intentaron llevarse su moto. Además, desde la Policía señalaron que el mayor de los González cuenta con antecedentes policiales y penales por distintos delitos, en su mayoría contra la propiedad, mientras que su hijo no registra causas vinculadas al Código Penal. Ambos son oriundos del departamento Angaco y se encontraban en Capital al momento del intento de robo.

Los investigadores ahora analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio del propietario para avanzar con la imputación. Se espera que en las próximas horas la fiscalía determine los pasos a seguir, mientras los dos acusados permanecen detenidos por el delito de tentativa de hurto agravado.