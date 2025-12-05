Paritaria docente: nueva oferta oficial y gremios la llevan a las bases

La negociación salarial docente volvió a concentrar la atención este viernes en el Centro Cívico. Después de una jornada extensa y cargada de intercambios técnicos, el Gobierno provincial presentó una nueva oferta que, si bien incorpora actualizaciones clave para el cierre del año, llegó sin bono y con reclamos abiertos por parte de los gremios. Las conducciones de UDAP, UDA y AMET confirmaron que bajarán la propuesta a las bases y que recién tras ese proceso definirán una postura formal.

El encuentro se desarrolló durante varias horas en un clima de firmeza contenida. Los gremios habían anticipado que esperaban una mejora sustancial, especialmente para los meses de verano, y mantuvieron esa línea durante toda la discusión. Las autoridades de Educación y Economía, encabezadas por la ministra Silvia Fuentes y el ministro Roberto Gutiérrez, expusieron los argumentos del Ejecutivo para sostener una propuesta que, según explicaron, busca equilibrar recomposición y sustentabilidad fiscal.

Publicidad

La ausencia de un bono fue uno de los puntos más mencionados por los representantes sindicales, quienes insistieron en la necesidad de reforzar el tramo enero-febrero debido al impacto que suele tener la inflación en ese período.

Qué ofreció el Gobierno

La propuesta oficial incluyó varios elementos técnicos, pensados para robustecer la grilla salarial docente de cara al cierre del 2025 y el inicio del ciclo 2026. Según se planteó en la mesa:

Publicidad

Actualización del valor Índice en diciembre: aplicando la variación del IPC del mes anterior, según los datos publicados por INDEC.

Incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador: también desde diciembre.

Suba de 5 puntos en el código E60, que quedaría fijado en 44 puntos por valor Índice.

Aumento del 5% en el valor Índice para marzo de 2026, tomando como base el valor de diciembre 2025.

Los sindicatos dejaron asentado en el acta que llevarán la propuesta a las bases, pero condicionaron cualquier avance a que el Ejecutivo mejore los montos previstos para enero y febrero, meses considerados “sensibles” para el bolsillo docente.

El paso siguiente

Luego del intercambio y ante la falta de consenso inmediato, ambas partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y reanudar la negociación el próximo 12 de diciembre a las 14 horas. En ese encuentro, los gremios ya tendrán el mandato de sus afiliados y podrán formalizar una respuesta.

Publicidad

La mesa de discusión contó con la presencia de las principales autoridades educativas y económicas del Gobierno provincial, encabezadas por Silvia Fuentes y Roberto Gutiérrez. Por el lado gremial asistieron la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga; la secretaria general de UDA, Karina Navarro; y el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, quienes mantuvieron una postura unificada durante buena parte del encuentro.

Un cierre abierto y expectativas en aumento

La discusión paritaria entra ahora en una etapa decisiva. La oferta oficial marca un avance en términos técnicos, pero los gremios esperan un esfuerzo adicional para los primeros meses de 2026. El Ejecutivo, en tanto, apuesta a sostener un esquema salarial que combine orden fiscal y recomposición progresiva.