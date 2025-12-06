La tormenta golpeó y bajó creciente en distintos puntos de San Juan

La última tormenta que atravesó San Juan dejó postales de calles anegadas, crecientes repentinas y rutas nacionales bajo estricta vigilancia. Calingasta fue uno de los departamentos más afectados: el agua bajó con intensidad desde la montaña y complicó accesos, mientras que en la entrada a Barreal el puesto fitosanitario quedó intransitable por la creciente.

En este contexto, Vialidad Nacional difundió un parte oficial con el estado actualizado de las rutas, donde confirmó que la mayoría de los corredores se mantienen habilitados, aunque con extrema precaución por el riesgo de lluvias, derrumbes y baja visibilidad. El único tramo cerrado hasta nuevo aviso se encuentra en la Ruta Nacional 149, entre Villa Nueva y Tocota, en el departamento Calingasta.

Además, en el Gran San Juan ya se registraron lluvias. En Capital se vieron las primeras gotas de la lluvia que había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional para esta jornada.

En Capital ya se registró la lluvia. (Foto: HUARPE).

El estado de las rutas

Según el informe, la Ruta Nacional 40 permanece habilitada en toda su traza provincial, sin novedades entre San Juan y Mendoza, Jáchal y Huaco. La Ruta 150 opera con normalidad, aunque se recomienda precaución en los tramos Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo por posibles inestabilidades propias del corredor cordillerano.

La Ruta 153 en Sarmiento está habilitada, al igual que la Ruta 14 (Circunvalación), que no presenta inconvenientes. También se mantiene en buen estado la Ruta 20, aunque con advertencia por posibles lluvias, y la Ruta 141, apta para circular bajo las mismas condiciones.

En el caso de la Ruta 149, además del tramo intransitable en Calingasta, el resto del recorrido permanece habilitado con precaución y atención especial por la presencia de badenes.

Recomendaciones para circular

Vialidad Nacional aconsejó realizar un chequeo completo del vehículo antes de viajar, verificar la documentación obligatoria y evitar manejar de noche debido al riesgo de crecidas súbitas o desprendimientos. El organismo también recordó que el Centro de Atención al Usuario brinda información en tiempo real para quienes necesiten actualizar su trayecto.

Mientras los equipos viales continúan monitoreando los corredores cordilleranos, se espera que las condiciones climáticas mejoren en las próximas horas. Sin embargo, la recomendación general es la misma para todo el territorio: circular con la máxima precaución y evitar traslados innecesarios hacia zonas afectadas.