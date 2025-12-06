Cultura y Espectáculos > Arte local
El Franklin Rawson inauguró su último bloque expositivo del año
POR REDACCIÓN
El Museo Franklin Rawson inauguró este viernes el último bloque expositivo del 2025. La muestra reunió a más de 50 artistas y a la comunidad cultural sanjuanina.
Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, no ocultó su entusiasmo por el cierre de año y en diálogo con DIARIO HUARPE aseguró que "el balance 2025 ha sido ampliamente alentador” y que este cierre "nos honra y sigue posicionando a San Juan y al Museo Franklin Rawson”.
Tres salas, tres mundos
La jornada inauguró formalmente tres exposiciones:
- “Yente – Del Prete: Figuración Mística”, en Sala 1, con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva.
- “Interior/Exterior – Menciones de la 3ª Bienal Nacional de Dibujo”, en Sala 2, bajo la mirada curatorial de Eduardo Stupía.
- “Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales – 6ª edición”, en Sala 3 y el foyer, con curaduría de Mariela Limerutti.
El público transitó entre piezas históricas, propuestas contemporáneas y trabajos que llegaron frescos de la Bienal y del Premio Franklin Rawson, generando un contrapunto atractivo entre trayectorias y nuevos lenguajes.
Los premiados de la noche
Durante la inauguración, se conocieron los premios que marcaron el pulso de esta edición visual:
- Primer Premio Adquisición Burka
- Segundo Premio Adquisición – Ana Trela
- Primera mención: Seres extraños - Matute.
- Segunda mención: 23 - Agustina Fullol.
- Tercera mención: Juan Pablo Oieni.
- Cuarta mención: Una noche un verano, de Mariana Juárez.
Los aplausos se hicieron sentir, especialmente entre colegas y amigos que acompañaron a los artistas locales, algunos debutando en una sala mayor y otros reforzando una trayectoria que ya se reconoce dentro y fuera de la provincia.
Un cierre que miró hacia adelante
Más allá de la inauguración, el ambiente transmitió otra cosa: la sensación de comunidad. Con curadores conversando con el público, artistas explicando procesos y visitantes sorprendidos ante nuevas estéticas, el museo cerró el año apostando por un 2026 igual de intenso.
La noche concluyó con brindis improvisados en los pasillos, selfies frente a las obras premiadas y una certeza compartida: el Franklin Rawson volvió a confirmar por qué es uno de los corazones culturales de San Juan.