El Museo Franklin Rawson inauguró este viernes el último bloque expositivo del 2025. La muestra reunió a más de 50 artistas y a la comunidad cultural sanjuanina.

Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, no ocultó su entusiasmo por el cierre de año y en diálogo con DIARIO HUARPE aseguró que "el balance 2025 ha sido ampliamente alentador” y que este cierre "nos honra y sigue posicionando a San Juan y al Museo Franklin Rawson”.

Publicidad

Tres salas, tres mundos

La jornada inauguró formalmente tres exposiciones:

“Yente – Del Prete: Figuración Mística”, en Sala 1, con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva.

“Interior/Exterior – Menciones de la 3ª Bienal Nacional de Dibujo”, en Sala 2, bajo la mirada curatorial de Eduardo Stupía.

“Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales – 6ª edición”, en Sala 3 y el foyer, con curaduría de Mariela Limerutti.



El público transitó entre piezas históricas, propuestas contemporáneas y trabajos que llegaron frescos de la Bienal y del Premio Franklin Rawson, generando un contrapunto atractivo entre trayectorias y nuevos lenguajes.

Los premiados de la noche

Durante la inauguración, se conocieron los premios que marcaron el pulso de esta edición visual:

Primer Premio Adquisición Burka

Segundo Premio Adquisición – Ana Trela

Primera mención: Seres extraños - Matute.

Segunda mención: 23 - Agustina Fullol.

Tercera mención: Juan Pablo Oieni.

Cuarta mención: Una noche un verano, de Mariana Juárez.

Los aplausos se hicieron sentir, especialmente entre colegas y amigos que acompañaron a los artistas locales, algunos debutando en una sala mayor y otros reforzando una trayectoria que ya se reconoce dentro y fuera de la provincia.

Publicidad

Un cierre que miró hacia adelante

Más allá de la inauguración, el ambiente transmitió otra cosa: la sensación de comunidad. Con curadores conversando con el público, artistas explicando procesos y visitantes sorprendidos ante nuevas estéticas, el museo cerró el año apostando por un 2026 igual de intenso.

La noche concluyó con brindis improvisados en los pasillos, selfies frente a las obras premiadas y una certeza compartida: el Franklin Rawson volvió a confirmar por qué es uno de los corazones culturales de San Juan.