Afirman que "aún no se conocen las causas del incendio forestal" en Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente del municipio de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sostuvo hoy que "aún no se conocen las causas del incendio forestal ocurrido el pasado martes" en esa ciudad de la costa bonaerense.



"Se están investigando distintas hipótesis ya que no hay elementos que digan a qué se debió" el incendio que afectó a 20 hectáreas y a algunas viviendas, señaló el jefe comunal.



Aunque en un principio se especuló que el origen del fuego estaba en un problema con cables de alta tensión, las autoridades señalaron hoy que los motivos no se conocerán hasta que estén realizadas las pericias a cargo de los Bomberos de Policía de Costa del Este.



Mientras tanto, el titular de Defensa Civil y Jefe de Bomberos de Villa Gesell, Hugo Piriz, precisó que "el incendio se inició en el kilómetro 410 de la ruta Interbalnearia 11, unos metros hacia adentro sobre la Avenida Buenos Aires y afectó entre 20 y 30 hectáreas del bosque de la ciudad".



"Ese día el viento era de 40 kilómetros por hora hizo que el fuego se propagara a tres viviendas, una en su totalidad y dos parcialmente" agregó.



Piriz señaló "en la zona de viviendas una maquina maniobró mal tirando un poste, por lo que la cooperativa cortó luz en la zona".