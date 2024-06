Alejandro Boehden, ingeniero químico, especialista en Ambiente y Gestión Ambiental, en diálogo con DIARIO HUARPE aseguró que el pasivo industrial y minero que se encuentra en el Parque Industrial de Chimbas es "altamente tóxico", porque contiene "metales pesados" como material constituyente de las cenizas de incineración. Además, dijo que al estar acumuladas por años, a la intemperie, sin ningún tipo protección ni resguardo ambiental "de seguro, están contaminando el suelo, el agua y el aire que respiran los sanjuaninos".

“Las grandes cantidades de cenizas originadas en el tratamiento de residuos industriales por el método de incineración, dentro de las cuales se encuentran los residuos de la industria minera, contienen altas concentraciones de metales peligrosos contemplados en el Anexo I de la Ley 24.051", aseguró Boehden. "Las cenizas, acopiadas a la intemperie, sin ningún tipo de almacenamiento resguardado, tal como lo reglamenta la Resolución 177/2017 de la Autoridad Nacional, generan un impacto ambiental negativo sobre los recursos agua, aire y suelo en el ambiente sanjuanino”, afirmó.

El especialista, que trabaja como docente y consultor de gestión ambiental y tratamiento de residuos peligrosos en diferentes países del mundo, aseguró que la situación de San Juan es grave, porque en 1995 la provincia adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051). Una ley que fue creada, justamente, para proteger el medio ambiente y la salud pública de los efectos nocivos de estos residuos.

"Esta es una situación grave, porque la provincia de San Juan está obligada a cumplir la ley", dijo. "Y ojo", agregó, "porque el incumplimiento de esta ley, cobra mayor énfasis cuando hay riesgos de contaminación interjuridiccional", expresó, en referencia a la volatilidad que estas cenizas contienen con tal particulado. "Es que no hay que olvidar lo que dijo en el diario de ustedes el climatólogo Germán Poblete, que con los vientos fuertes que se presentan en San Juan, estas cenizas pueden viajar por el aire varios kilómetros, y hasta pueden pasar los límites provinciales", precisó el especialista. "Bajo esta situación", continuó, "cuando hay alguien que contamina a otro, y el otro se enferma, el daño se convierte en un delito penal federal que se paga con cárcel, y el Artículo 55 de la Ley lo dice cuando remite al artículo 200 del Código Penal. Por eso, este tema que ustedes han sacado a la luz, es muy grave y serio, y hay que darle una solución urgente".

Interjurisdiccional

Para Boehden, en caso de demostrarse una contaminación interjurisdiccional, esto es motivo suficiente para presentar una denuncia ante la autoridad que corresponda, ya sea administrativa o judicial.

"En el caso de una contaminación interjurisdiccional, la denuncia se puede presentar en la Unidad Fiscal de Medio Ambiente (UFIMA), que da lugar a una acción penal federal. Y si la contaminación es local, debe presentarse en la justicia provincial", dijo.

En ambos casos, requerirá una acción inmediata por parte de la autoridad de aplicación local, es decir, la Secretaría de Ambiente de San Juan.

"Todos los que afirman que un residuo indebidamente gestionado no ocasiona toxicidad, está afirmando algo absolutamente falso", dijo Boehden. "Y como están siendo gestionadas las cenizas de incineración en San Juan, se puede afirmar que se está ocasionando un impacto ambiental negativo, sumamente grave", afirmó.

Cenizas con metales pesados

Según el especialista, cuando un proceso como la incineración somete a la combustión un residuo peligroso, este combustiona solo la materia orgánica y no la inorgánica que sí tiene el residuo industrial y minero.

"Cuando uno incinera residuos industriales en un horno, no elimina la materia inorgánica, como son los metales pesados", afirmó.

Entre los inorgánicos se pueden encontrar metales pesados tales como: plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, cromo, entre otros.

"Por lo tanto", agregó, "cuando se presentan vientos fuertes, como el zonda que ustedes tienen en San Juan, esos vientos levantan esas cenizas y ese polvillo, que nosotros los especialistas llamamos material particulado de diferentes micrones, termina respirándolo toda la gente. Y la acumulación de ciertos metales en el organismo, durante períodos prolongados de tiempo, pueden ocasionar serias enfermedades, como por ejemplo, el saturnismo".

¿Qué es el saturnismo?

El saturnismo es el envenenamiento con plomo. Se produce cuando una persona ingiere o inhala plomo o por beber agua de tuberías de plomo.

Los niños menores de seis años corren más riesgo.

También es falso

Otro de los puntos en los que el ingeniero químico reparó, es en los dichos de los empresarios que tratan los residuos peligrosos y generan estas cenizas en San Juan (Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana).

"Ellos dicen que no pueden llevar este pasivo a rellenos de seguridad ubicados en otras provincias, como es a la de Neuquén, porque supuestamente no pueden pasar por Mendoza, debido a que en esta provincia está prohibido el traslado de residuos peligrosos... Eso también es falso. No es así. Porque la provincia de Mendoza también está adherida a la Ley 24.051", expresó. "Es más, el único requisito para trasladar un residuo peligroso de una provincia a otra, es que tanto el generador, el transportista y el operador, tienen que estar habilitados por la Autoridad Nacional. Tienen que tener el Manifiesto de Transporte, reglamentado en la Ley 24051 y su decreto reglamentario 831/93. Y en ciertos casos, también puede requerirse un manifiesto de transporte provincial. Pero, es absolutamente válido disponer un residuo en una provincia que fue generado en otra", afirmó.

Para el especialista, geográficamente, los rellenos de seguridad más cercanos disponibles para San Juan, serían el que se encuentra en la provincia de Neuquén y en la provincia de Santa Fe.

Altamente irresponsable

El ingeniero químico cree que es preocupante y altamente irresponsable, que este pasivo ambiental no esté depositado en un relleno de seguridad con los resguardos que requiere.

"Hay que hacer notar que la Resolución 177/2017, en su Anexo I, inciso “e”, reglamenta que las empresas generadoras deben poseer lugares de acopio seguro, con dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos peligrosos que genera y la periodicidad de los retiros a los lugares de disposición final", dijo Boehden. "Es decir, ningún generador puede tener acopiada una mayor cantidad de residuos que sus depósitos seguros puedan almacenar. Por lo tanto, el almacenamiento a la intemperie es inaceptable y viola la reglamentación".

Dicha resolución, qué norma el almacenamiento de residuos peligrosos, es complementaria a la Ley 24.051, así como también a su Decreto Reglamentario 831/93.

Las cenizas están acumuladas desde hace años, a la intemperie, sin ningún tipo protección ni resguardo ambiental. Foro: DIARIO HUARPE.

Complejo y polémico

Para el químico especialista en gestión ambiental, este tema es polémico y complejo, porque se mezclan cuestiones que tienen que ver con lo gubernamental, con las responsabilidades empresarias y sociales.

"Repito", dijo, "si las cosas están bien manejadas, no hay por qué tener miedo. Lo que está pasando en San Juan, es producto de la inacción, porque hay demasiado residuo acumulado de años… y lo peor de todo, es que esto está en un lugar que no es seguro, rodeado de barrios. Además, no puede pararse porque el residuo peligroso, tóxico, se sigue generando todos los días", concluyó.

Sobre Alejandro Boehden