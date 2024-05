Luego de que DIARIO HUARPE visibilizara la grave problemática que se presenta en el Parque Industrial de Chimbas, al registrar la existencia de grandes volúmenes de cenizas ácidas tóxicas de la minería acumulada a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni resguardo ambiental, este medio dialogó con los representantes de las tres empresas que tratan estos residuos peligrosos y los tres aseguran que la solución definitiva es la construcción del relleno de seguridad en la provincia de San Juan.

“Como a las cenizas se las considera residuos peligrosos, la única manera de darle disposición final es con un relleno de seguridad”, dijo a DIARIO HUARPE, Ernesto Peñafort, representante de la empresa Tecma. “Es que esa es la única manera de darle disposición final a estas cenizas ácidas, y es una obligación que tiene el Estado de construirlo”.

Las tres empresas habilitadas para operar estos residuos tóxicos en el Parque Industrial de Chimbas son: Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana.

“Esto es un tema de interés provincial”, afirmó Peñafort, “porque no solo hace a la seguridad de todos los generadores de residuos peligrosos, sino también, porque supera la situación de las compañías”.

Según los empresarios, desde hace años vienen esperando que esta decisión política se cristalice en la provincia. Es más, sostienen que por estas demoras se ha llegado a esta grave situación, en la que la acumulación de este residuo peligroso, ya los desborda.

“Las empresas no tenemos nada que ver en esto”, manifestó a este medio Rodolfo Piola, de Eco San Juan. “Es el gobierno de la provincia quien tiene que hacer efectivo esto. Porque este, es un tema de interés general de todos los sanjuaninos, debido a que estamos hablando de algo que afecta la calidad de vida en la provincia”, agregó.

Es preciso recordar que, al confirmarse que en el Parque Industrial de Chimbas (que está rodeado de barrios), hay grandes volúmenes de cenizas ácidas tóxicas de la minería acumuladas, el secretario de Ambiente (Federico Ríos) y el gobernador (Marcelo Orrego) lo confirmaron y se comprometieron, públicamente, a trabajar al respecto. Ya que a la par, especialistas y técnicos en ambiente, meteorólogos y médicos, salieron a alertar sobre la peligrosidad de que estas cenizas estén a la intemperie, sin ningún tipo protección ni resguardo ambiental. Es que, al ser tan volátiles, con los vientos que se presentan en la provincia, estas se vuelan, contaminando el aire y la atmósfera de la zona, provocando enfermedades respiratorias. Además, al estar expuestas a las lluvias, en contacto con el agua, estas sustancias peligrosas, se depositan en los suelos, luego, lixivian y se van a las aguas subterráneas.

“Esta es una decisión política que ninguno de los gobiernos anteriores quiso tomar”, dijo a DIARIO HUARPE, Sergio Vallejos, de BioCordillerana. "Lo evadieron siempre. Esperemos que ahora, lo hagan”.

Plan A, B y C

Para Vallejos y los demás empresarios que operan los residuos peligrosos, esto se soluciona muy fácil: con el relleno de seguridad en la provincia.

“El plan A, es la habilitación rápida de un relleno de seguridad en la provincia, porque el proyecto ya está hecho por la UNSJ y la Secretaría de Ambiente lo tiene en su poder", reveló Vallejos. "Por lo tanto, sería muy importante que lo lleven a cabo. Y espero que Barrick sea un actor determinante en la ayuda de los fondos para que esto se realice, por ser el mayor productor de residuos peligrosos de San Juan y dueño de todas esas cenizas que tenemos guardadas”.

En este sentido Piola, de Eco San Juan, dijo: “Lo que nosotros proponemos es hacerlo por etapas, porque consideramos que hay que ir cumpliendo todas las etapas de seguridad. Porque como es un gran proyecto, hay que tener mucho cuidado en lo que se vaya a hacer para estar seguros. Porque no tenemos que olvidar que San Juan es una zona sísmica y todo hay que tenerlo perfectamente encuadrado en ese sentido. Es decir, lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien, porque si no, después vamos a tener otro problema causado por factores exógenos”.

Por su parte, Peñafort, de Tecma, contó que esta nueva gestión se ha interesado y ha tomado el tema como no lo hicieron las gestiones anteriores.

“Sabemos que están haciendo los estudios necesarios para ver dónde se podría llegar a localizar ese relleno de seguridad y cómo se construye, y eso nos parece perfecto", dijo. "Espero que lo haga, porque las tres empresas que estamos operando los residuos peligrosos que se generan en la provincia, no podemos certificar la disposición final de estos residuos y ya estamos desbordados”.

Eco San Juan asegura que tienen, aproximadamente, 160 toneladas de cenizas acumuladas. BioCordillerana, alrededor de 1.000 toneladas. Y Tecma, aunque no pudo precisar el volúmen total, aseguró que generan entre 10 y 15 toneladas de cenizas por mes.

Como plan B, si no tienen respuestas inmediatas del gobierno provincial, las empresas están evaluando construir ellos el relleno de seguridad, junto a los demás actores privados que forman parte de la generación de estos residuos (empresas mineras y demás industrias, hospitales, sanatorios y otros que generan residuos patológicos). Y, como plan C, sacarlos de San Juan. Es decir, a la provincia de Neuquén, que es la única provincia habilitada en Argentina para recibir estos pasivos ambientales. Aunque esta posibilidad presenta algunos inconvenientes económicos y legales.

“Llevar estos residuos a Neuquén, además de ser un costo elevado de afrontar (estiman $1.200 millones), no se puede hacer, porque tenemos que pasar sí o sí por la provincia de Mendoza, y Mendoza no permite trasladar por sus rutas residuos peligrosos", contó Peñafort. "Por eso, no podemos trasladarlo, por un impedimento legal interjuridiccional”.

Frases

Sergio Vallejos – BioCordillerana.

"Como esto no se puede frenar, porque los residuos peligrosos se siguen generando todos los días y a la provincia de San Juan van a venir más proyectos megamineros, creo que sí o sí tenemos que dar un paso adelante para seguir creciendo como provincia".

Rodolfo Piola – Eco San Juan.

"Las cenizas son nocivas, por algo hay una ley, y por algo se deben tomar los recaudos para depositarlas en un relleno de seguridad, pero creo que no es para alarmarse bajo ningún aspecto".

Ernesto Peñafort – Tecma.

"Yo quiero destacar, porque forma parte de la realidad, que esta gestión de la Secretaría de Ambiente, se ha interesado de este tema, desde el primer día. Para mí esto es fundamental, porque las anteriores gestiones no se ocuparon".

Dato 1

Vale recordar que el suelo de Chimbas (lugar donde está asentado el Parque Industrial y por ende, estas empresas), por su morfología terrestre (sedimentos gruesos) es una de las superficies más permeables de San Juan, y es la principal recarga del acuífero del Valle de Tulum, el cual, según un estudio que realizó el año pasado el Instituto Nacional del Agua (INA-CRAS), presenta un nivel de contaminación preocupante: en 35 años, la contaminación del agua subterránea se triplicó.

Dato 2

Las cenizas ácidas tóxicas acumuladas son el resultado de la incineración de residuos peligrosos. Entre ellos, los derivados de los hidrocarburos (combustibles y aceites) y los que se generan en el sistema de salud (hospitales, sanatorios, laboratorios y veterinarias).