La Cámara de Diputados de San Juan definió el temario para su Décima Sesión Ordinaria, que se desarrollará el jueves 9 de octubre. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, los legisladores acordaron incluir en el tratamiento sobre tablas dos proyectos de resolución que buscan declarar de interés cultural y deportivo eventos de la provincia.

Uno de los proyectos propone declarar de interés las XV Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva, presentado por el interbloque Cambia San Juan. Paralelamente, el bloque Justicialista impulsa dos iniciativas: la declaración de interés para la temporada oficial de ciclismo de Ruta 2025-2026 y para el 19º Festival de la Chicha y el Tomillo 2025, que se realiza en el departamento Valle Fértil.

La sesión ordinaria también abordará otros expedientes de importancia provincial, incluyendo la aprobación del Compromiso de Gestión para la implementación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos, suscrito entre el INCUCAI, el INAISA y el Centro de Cuidados Intensivos San Juan. Asimismo, se tratará el proyecto que instituye el mes de octubre como mes del deporte inclusivo, presentado por el interbloque Cambia San Juan.

El orden del día incluye además la consideración de convenios de colaboración mutua entre la Municipalidad de San Juan, la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda provincial, así como un convenio de asistencia y cooperación entre el Gobierno de la Provincia y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.

La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo, con la participación de los titulares de todos los bloques legislativos, asegurando así la representación plural de las fuerzas políticas en la definición de la agenda parlamentaria.