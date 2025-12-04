El divertido video de Darío Barassi que se volvió viral

La tradicional gala de la Tapa de los Personajes del Año de Revista Gente celebró una edición histórica, conmemorando su aniversario número 60. El evento reunió a 80 protagonistas seleccionados para esta icónica fotografía, pero fue uno de ellos quien logró destacarse nuevamente por su energía arrolladora: Darío Barassi.

El conductor sanjuanino de “Ahora Caigo” se presentó muy elegante y fiel a su estilo, brillando en la alfombra roja. Sin embargo, fue su comportamiento detrás de escena lo que marcó la diferencia. El ambiente formal de la gala, que congregó a las figuras más influyentes del año, recibió el toque descontracturado que Barassi aportó con su presencia.

Según trascendió del encuentro, asistentes y producción coincidieron en que Barassi fue el más divertido de la noche. Su humor característico, junto a sus chistes espontáneos y ocurrencias, lograron hacer reír a todos los presentes.

El actor compartió momentos inolvidables del detrás de escena en sus redes sociales, junto a los famosos que lo acompañaron en la esperada portada. Esta edición aniversario promete ser una de las más emblemáticas para la revista. El impacto de Barassi en el evento reconfirma su posición en la industria, ya que una vez más, se posiciona como uno de los personajes más queridos, auténticos y entrañables del espectáculo argentino.