Las Guerreras K-Pop vuelven a San Juan en plan navideño

Tras un exitoso debut, el espectáculo teatral infantil "Salvemos la Navidad" regresa a la escena local por demanda popular. La producción, que integra personajes clásicos de Disney, figuras del K-Pop y una trama navideña, se presentará en una única función el domingo 8 de diciembre a las 20:00 horas en la Sala del Sol.

El musical, producido por Magic Producciones Teatrales, promete una experiencia envolvente que fusiona diferentes universos del entretenimiento infantil y juvenil. El elenco confirmado incluye:

Personajes Disney: Mickey Mouse, el universo de Frozen (Ana y Elsa), diversas princesas y villanos clásicos.

Guerreras K-POP: El grupo de baile y canto que cautivó al público en anteriores ediciones y cuyo regreso fue solicitado expresamente por los espectadores.

Invitado especial: La aparición estelar de Papá Noel, encargado de cerrar la función con un momento mágico para los más pequeños.

La trama principal, descrita por la producción como "atrapante", se centra en una misión para salvar la festividad más importante del año. El espectáculo combina coreografías energéticas, música en vivo y efectos escénicos diseñados para mantener la atención de niños y adultos.

El espectáculo de halloween fue a sala llena. FOTO: Gentileza

Detalles para la función, precios y venta de entradas

La función se realizará en el feriado nacional del 8 de diciembre. Las entradas ya están a la venta de forma online a través de la plataforma EntradaWeb (https://www.entradaweb.com.ar/evento/3fa75ded/step/1).

Los sectores disponibles, todos con localidades numeradas y sus respectivos precios, son:

Palco VIP (Filas 01 a 06): $18.000

Preferencial (Filas 07 a 13): $15.000

Platea General (Filas 14 a 31): $10.000

Experiencia adicional: "Adicional Navidad"

Por un costo extra de $5.000, los asistentes podrán acceder a una experiencia especial post-función que incluye:

Una foto grupal (tomada desde el dispositivo personal del asistente) con los personajes.

La oportunidad de conocer e interactuar con las Guerreras K-POP Rumi y Jinu, junto a Papá Noel.

Un momento para entregar personalmente la cartita navideña a Santa Claus.

La producción hace hincapié en que esta actividad es opcional y requiere de una adición al valor de la entrada general.

"Salvemos la Navidad" se posiciona como la propuesta familiar e imperdible para cerrar el año en San Juan. Con una duración aproximada de 90 minutos, el espectáculo busca ofrecer una alternativa de entretenimiento de calidad que reúna a varias generaciones en torno a la magia, la música y el espíritu navideño.

Evento: "Salvemos la Navidad" - Función Única

Fecha: Domingo 8 de diciembre de 2025 (Feriado Nacional)

Horario: 20:00 horas

Lugar: Sala del Sol, San Juan

Venta de entradas: EntradaWeb.com

Producción: Magic Producciones Teatrales (@magic.produccionesteatrales_)