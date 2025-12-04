Laurita Fernández cerca de Occhiato: la furia de la novia del conductor

La gala de "Los Personajes del año" se convirtió en un foco de polémica que eclipsó las celebraciones, generando más discordia que alegrías. Aunque inicialmente la controversia giró en torno a la selección de invitados y el rumor de que Wanda Nara supuestamente había "bajado" a La Joaqui del evento, un verdadero escándalo se desató con Nico Occhiato como protagonista central.

El rumor inicial señalaba que una famosa invitada se había acercado para 'bebotearlo' a pesar de que Flor Jazmín Peña, pareja del creador de Luzu, estaba presente y marcando territorio. Aunque el nombre de Juli Poggio circuló en un principio, Ángel de Brito y Yanina Latorre desmintieron rápidamente esta versión.

Fue Yanina Latorre quien sacó a la luz esta interna, contando que Laurita Fernández había sido una de las figuras que "se hizo la linda". Latorre amplió la información en "Desayuno Americano" al relatar: "Yo vi algo, empecé a preguntar y me fueron contando". Confirmó que Flor Jazmín estaba incómoda, aunque aclaró que Juli Poggio no tenía nada que ver.

La molestia de Flor Jazmín se profundizó por dos incidentes específicos. Por un lado, se filtró una frase contundente de la actriz y bailarina. Latorre reveló que "Parece que en un momento, Laurita Fernández que es una bomba, comentó por ahí 'qué bueno que está Occhiato' y eso a Flor no le gustó". Este comentario generó tensión, y Latorre agregó que cuando Flor dio pie a la situación en una historia de Instagram, Nico Occhiato "la retó... como para que cortara el tema ahí".

Sin embargo, el comentario de Laurita y su actitud no indignaron a Flor tanto como el comportamiento de otra figura presente. Latorre detalló que "Lo que sí le molestó fue lo de Wanda Nara... una tocada de rodilla que no le cayó nada bien". Latorre concluyó que "Lo que más le molestó fue esa tocadita de pierna de Wanda pero para mí no fue a propósito. Igual fue un todo", resumiendo la serie de eventos incómodos que enfrentó Flor Jazmín Peña durante la velada.