El Ministerio de Gobierno ha emitido un comunicado importante dirigido a la comunidad educativa, informando sobre la extensión de los plazos de utilización del Boleto Escolar y Docente Gratuito, coincidiendo con el cierre del ciclo lectivo 2025.

La medida establece una clara diferenciación en las fechas límite de uso según el tipo de beneficiario. Los estudiantes podrán utilizar el beneficio hasta el 19 de diciembre de 2025. Por su parte, los docentes que poseen la credencial correspondiente tendrán un plazo de uso extendido hasta el 29 de diciembre inclusive.

Debido a la inminencia del cierre del año escolar, se solicitó a la comunidad sanjuanina tomar en cuenta estas fechas definitivas para poder realizar una correcta planificación de los traslados.